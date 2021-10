Řezník či hlasová biometrie. Soutěže ocenily firmy i živnostníky

Brno, 11. října 2021 - Soutěž IBM Firma roku 2021 Jihomoravského kraje zná vítěze. Tím se v letošním roce stala Phonexia, která se zabývá vývojem technologií pro řečovou analytiku a hlasovou biometrii. Titul MONETA Živnostník roku 2021 Jihomoravského kraje pak získal Josef Jůza, který vyrábí a prodává maso a masné výrobky.

Vítězný živnostník Josef Jůza začal podnikat na malé vesnici ve stodole před několika lety sám. Je z třetí generace řezníků, a proto první zaměstnanec byl otec, druhý tchán, také řezník, poté tchyně, která je vyučená uzenářka. Dnes je ve fázi, kdy přikoupil a rekonstruuje sousední budovu a nakupuje nové stroje. „Jsme řeznická rodina od roku 1950, kdy dostal výuční list můj děda,“ říká Josef Jůza, který prodává ve třech vlastních prodejnách. Pracujeme výhradně s lokálními surovinami a tradičním způsobem. Zákazníci jsou lidé, kteří mají rádi kvalitu a osobní přístup malé rodinné živnosti. Za nejdůležitější v potravinářství považuje čistotu a dobrý kolektiv. Nejlepší reklamou je mu doporučení, řada lidí se o něm dozví také ze sociálních sítí. Pracuje v rodinném prostředí, které se už dnes skoro nikde nevidí. Největší radost má z toho, když lidem chutná, sám prodává a nic nedělá pro velkoobchod.

„Je to zavedená rodinná živnost založená na kvalitních produktech. Rozvíjí jednu z nejstarších živností vůbec,“ okomentoval vítěze porotce Pavel Řezanina z MONETA Money Bank.

Druhé místo získala Irena Šneková věnující se prodeji farmářských potravin. Třetí příčku obsadil čalouník Jiří Liška.

Vítězná společnost Phonexia nabízí unikátní technologii, která jako první na světě pro identifikaci mluvčího používá výhradně neuronové sítě s cílem dosáhnout nejvyšší přesnosti a rychlosti. Dokáže podle hlasu rozpoznat identitu mluvčího, jeho pohlaví, mluvený jazyk či přepsat řeč do textu. To vše v rámci jedné modulární a snadno integrovatelné platformy. Pro kontaktní centra finančních institucí nabízí špičkové řešení pro takzvanou pasivní hlasovou biometrii, jež dokáže hlas volajícího verifikovat za pouhé tři sekundy s přesností více než 92 %. Firma poskytuje služby pro kontaktní centra, finanční instituce a organizace bojující s kriminalitou ve více než šedesáti zemích. Dnes má společnost díky svým unikátním řečovým technologiím prvenství na trhu mezi svými konkurenty a má obrovský potenciál stát se jako jedna z mála českých společností globálně úspěšnou. „Firma organicky roste a může se spolehnout na znalosti největších českých a zahraničních odborníků v oblasti hlasové biometrie. Phonexia dělá z dnešního science fiction realitu zítřka,“ říká provozní ředitelka společnosti Zuzana Roznosová. V nejbližších letech se firma chce dostat do pozice, kdy bude preferovaným evropským dodavatelem řečových technologií pro partnery z celého světa.

„Je to úspěšná technologická společnost, která svým nápadem již dnes dobila svět,“ zhodnotil volbu Aleš Hrdlička z IBM Česká republika.

Druhé místo v hodnocení odborné poroty získala firma DAITE, která vyvíjí softwarové aplikace a dodává technologie pro sportovní haly. Bronzovou příčku obsadila společnost ASIO NEW vyvíjející a dodávající vodohospodářské výrobky.

V doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonal nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál, zvítězil a toto ocenění v Brně získal čalouník Jiří Liška.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma roku 2021 a MONETA Živnostník roku 2021 se uskuteční 7. prosince na pražském Žofíně.

„V uplynulých měsících jsme museli všichni čelit nepoznaným výzvám, a to jak v osobním, tak profesním životě. Už dnes je více než zřejmé, že dopady po koronakrizi budou znatelné. Proto je důležité, aby malé a střední podnikání mělo silné základy a podnikatelé se byli schopni přizpůsobit nové situaci. Z toho důvodu je podpora tohoto segmentu nezbytná. Jsme proto rádi, že můžeme přispět ke zviditelnění podnikatelů i živnostníků ze všech koutů republiky, kteří se snaží neusnout na vavřínech a dělají maximum pro své podnikání i své okolí. I my se nejen v této době snažíme podnikatelskému prostředí pomáhat a na našich malých i velkých projektech maximálně využívat spolupráce s místními dodavateli,“ říká Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti EUROVIA CS, hlavního partnera podnikatelských soutěží.