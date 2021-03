Obrat brněnské Phonexie loni vyrostl téměř o 40 %

Brno, 16. března 2021 – Brněnská společnost Phonexia, známá svou světově úspěšnou technologií pro analýzu řeči a hlasovou biometrii, má za sebou rekordní rok, a to i navzdory současné pandemické situaci. Za rok 2020 jí celkový obrat ze 48 milionů korun z roku 2019 vzrostl na 65 milionů. Zatímco zisk v roce 2019 činil 0,8 milionů, za rok 2020 společnost očekává zisk ve výši 5 milionů korun.

„Protože se naše technologie snažíme neustále zlepšovat, mohli jsme v loňském roce představit hned několik novinek. V uplynulých letech jsme navíc posílili obchodní a marketingové aktivity. Uzavřít zakázku u nás zpravidla trvá jeden až tři roky, takže se nám nyní daří sklízet ovoce naší práce z minulých let, a to i v době pandemie,” vysvětluje Michal Hrabí, CEO Phonexie.

V loňském roce Phonexia na trh uvedla nový produkt Phonexia Voice Verify, který slouží k identifikaci volajícího na základě hlasové biometrie, namísto těžko zapamatovatelných hesel. Umožňuje tak autorizaci nejrůznějších požadavků po telefonu, stejně jako odhalování podvodů. Produkt je postaven na technologií Phonexia Deep Embeddings for Speaker Identification. Ta jako první na světě pro identifikaci a ověření mluvčího využila výhradně hluboké neuronové sítě, tedy umělou inteligenci. „Stejně jako třeba otisk prstu nebo sken oční rohovky, i hlasový otisk obsahuje nezaměnitelnou biometrickou informaci, kterou neuronové sítě dokáží rozpoznat a přiřadit ji ke konkrétnímu mluvčímu,“ vysvětluje Michal Hrabí. Technologii brněnské firmy stačí na rozpoznání volajícího pouhé tři vteřiny.

Phonexia dodává svá řešení pro analýzu řeči do kontaktních center finančních institucí, telefonních operátorů nebo třeba poskytovatelů energií, ale také vládnímu sektoru, především policii nebo forenzním znalcům. „Denně naši zákazníci po celém světě prostřednictvím našich technologií zpracovávají přes 52 milionů minut zvuku,“ uvádí Michal Hrabí.

Vyhlídky na rok 2021 jsou pozitivní

Vzhledem k tomu, že 80 % obratu Phonexie pochází ze zahraničí, ji pandemie koronaviru zasáhla v podobě omezení cestování. „To pro nás bylo značnou překážkou. Chyběla nám jednak možnost osobního kontaktu s našimi partnery a zákazníky, ale také účast na mezinárodních výstavách a konferencích, které pro nás vždy byly zdrojem nových obchodních příležitostí,“ dodává Michal Hrabí.

V letošním roce proto sice očekává zpomalení růstu, nikoli však pokles obratu. „Od roku 2021 si slibujeme posílení prodejů v komerčním segmentu a nárůst celkového obratu minimálně o 15 %. Na druhé pololetí připravujeme uvedení nového produktu pro vládní sektor, konkrétně pro policii a vyšetřovací složky. Měl by jim pomoci s urychlením a zjednodušením vyšetřování,“ uvádí Michal Hrabí.

15 let na trhu a vítězství v soutěžích

Letošní rok je pro Phonexii významný také v tom, že slaví 15 let své existence. V roce 2006 byla založena výzkumníky ze skupiny Speech@FIT na Vysokém učení technickém v Brně a s akademickou sférou je do jisté míry stále propojená. V prosinci loňského roku se tak tým expertů z Phonexie účastnil akademické soutěže The Oriental Language Recognition 2020 Challenge, kterou společně organizovala celá řada prestižních zahraničních univerzit. V ní obsadil 1. místo v kategorii Identifikace orientálního dialektu. „Vítězství nám pomůže zvýšit povědomí o Phonexii na asijských trzích, na které se chceme v budoucnu dále více zaměřovat,“ přibližuje Michal Hrabí.

Za 15 let se Phonexia z malého týmu zakladatelů rozrostla na společnost s více jak 60 zaměstnanci. Úspěchy sbírá i v této oblasti, v loňském listopadu získala ocenění Sodexo Férový zaměstnavatel roku 2020 v kategorii společností do 100 zaměstnanců, kterou vyhlásil Atmoskop.cz. „Dlouhodobě ve Phonexii budujeme kulturu, ve které se všichni můžeme cítit dobře a zároveň se spolehnout na ostatní. Slušné a férové jednání ze strany kolegů i nadřízených je pro nás základ. Našim zaměstnancům se snažíme umožnit co nejlépe sladit jejich osobní život s prací a nabídnout jim odpovídající finanční ohodnocení,“ popisuje Michal Hrabí. Brněnský tým Phonexie se navíc stále rozrůstá a i v roce 2021 se společnost chystá otevírat nové pozice.

Public relations Hledáme obchodníka pro časopis Golf Cítíte se nedocenění, přemýšlíte o změně, máte rádi golfové prostředí a milujete komunikaci? Pak bychom pro vás měli dobrý tip! Vyzkoušejte si pozici obchodníka a zjistěte, zda by se i u vás mohl stát koníček povoláním. Celý článek...