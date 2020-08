Veletrh WOODTEC se letos v Brně kvůli koronaviru konat nebude

Brno, 5. srpna 2020 – Šestnáctý ročník veletrhu WOODTEC, který se měl uskutečnit od 21. do 23. října 2020 na brněnském výstavišti, se v letošním roce konat nebude. Na zrušení veletrhu se dohodly Veletrhy Brno, a.s. a Svaz výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení. Hlavním důvodem zrušení veletrhu WOODTEC a jeho přesunu do dalšího roku je přetrvávající nejistota ve vývoji pandemie COVID-19 a související vládní opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která neumožňují realizovat veletrh s denní návštěvností 3–5 tisíc osob denně.

„Veletrh WOODTEC je další veletržní obětí koronaviru. Současná situace a opatření konání hromadných akcí včetně veletrhů bohužel neumožňují realizovat veletrh jako WOODTEC v plném rozsahu a odpovídající kvalitě. Prostor veletrhu nelze rozdělit do předepsaných sekcí bez možnosti prolínání návštěvníků a vystavovatelů. Jsme ve stálé nejistotě a nikdo nemůže garantovat, že se veletrh nezruší těsně před, či během jeho konání. Nemůžeme riskovat naše investice do projektu, stejně jako investice na přípravu na straně vystavovatelů. Nelze podcenit ani reputační riziko Veletrhů Brno,“ uvedl ke zrušení generální ředitel Jiří Kuliš.

Z jednání s profesními asociacemi a vystavovateli vyplývá, že veletrh WOODTEC považují za důležitý marketingový nástroj a rozhodně stojí o jeho další pokračování. Také průzkum mezi registrovanými návštěvníky veletrhu potvrdil zájem o návštěvu veletrhu a připravenost investovat do nového strojního zařízení.

„Dle našeho názoru aktuální podmínky pro organizátory hromadných akcí znemožňují realizaci veletrhu WOODTEC a mají zásadní dopad na úspěšnost akce a efektivní prezentaci našich firem, měřenou počtem odborných návštěvníků veletrhu. O konání veletrhu však mají členové našeho svazu dále zájem, a proto žádáme o přesun veletrhu na podzim příštího roku, a to již bez ohledu na konání či nekonání zahraničních akcí jako Ligna či Xylexpo,“ podotýká Radek Talafous, ředitel Svazu výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení.

Vzhledem k nabourání mezinárodních veletržních kalendářů z důvodu epidemie a přesunu termínů nyní uvažují organizátoři společně s oborovými svazy o konání mezinárodního veletrhu technologií pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOODTEC v říjnu 2021 a dále opět ve dvouletém cyklu.