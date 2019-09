Kontakt-Kontrakt při MSV opět pomůže firmám hledat nové příležitosti

Brno, 25. září 2019 – Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně i v letošním roce doprovodí akce Kontakt-Kontrakt. Mezinárodní projekt umožní firmám potkat stávající obchodní partnery, ale i najít nové příležitosti. Loni tuto možnost využilo 233 firem z 15 zemí a během dvou dnů tak proběhlo více než 300 jednání.

Jednašedesátý ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se uskuteční ve dnech 7. až 11. října 2019. Hlavním tématem veletrhu bude v letošním roce Průmysl 4.0 a digitální továrna. Souběžně s ním se během tří dnů, od 7. do 9. října, uskuteční už po dvacáté i akce Kontakt-Kontrakt. Jedná se o společný projekt Regionální hospodářské komory Brno, českých a zahraničních partnerů patřících do sítě Enterprise Europe Network (EEN), obchodních komor a společnosti Veletrhy Brno, a.s.

„Akce je zdarma pro všechny členské i nečlenské firmy Regionální hospodářské komory Brno. Předem domluvená jednání budou probíhat v pavilonu A1, vystavovatelé ale budou mít možnost vést obchodní jednání i na svém stánku. Samotná setkání proběhnou dle časového rozvrhu u jednacích stolečků a budou trvat třicet minut. Každý účastník má možnost realizovat přes třicet jednání během tří dnů,“ uvedl ředitel Regionální hospodářské komory Brno (RHK Brno) Čeněk Absolon.

Registrovat se na akci lze on-line prostřednictvím portálu RHK Brno až do 2. října. Do 4. října je pak možné vybírat si schůzky s dalšími zaregistrovanými podniky. Přesný časový harmonogram jednotlivých schůzek a míst setkání pak účastníci obdrží při registraci.

Aktuálně je na akci registrováno více než 170 firem, které si již nyní domluvily přes osm desítek setkání. Nejvíce účastníků je tradičně z tuzemska, více než desítka zájemců ovšem pochází také ze Slovenska, Rakouska, Německa či Taiwanu. „Formát akce nepředpokládá uzavření kontraktu ihned na místě. Jedná se o první obchodní jednání. Uzavřené kontrakty se dají očekávat nejdříve půl roku poté,“ doplnil Čeněk Absolon.

Loni se akce zúčastnilo 233 firem z 15 zemí

Možnosti potkat prostřednictvím akce Kontakt-Kontrakt potenciální obchodní partnery a navázat nové obchodní příležitosti v loňském roce využilo 233 firem z 15 zemí. Skoro polovina společností byla ze zahraničí, přičemž převažovali zástupci firem ze Slovenska. Během dvou dnů proběhlo více než 300 dvoustranných jednání.

Jednou z firem, jež loni možnost setkání využila, byl například dodavatel komponentů pro vesmírný průmysl S.A.B. Aerospace, s. r. o. „Kontakt-Kontrakt je pro nás perfektní příležitostí k setkání s novými i stávajícími obchodními partnery a navázání nových obchodních styků. Pro naši firmu, která je zaměřená na vývoj a hledá výrobní společnosti, jsou schůzky z 90 procent úspěšné,“ uvedl Petr Skalický z vedení S.A.B. Aerospace, s. r. o.

Možnost setkání využila i slovenská společnost MERCHANT, s. r. o., zabývající se robotikou. „Z mého pohledu je Kontakt-Kontrakt velmi dobře zorganizovaná akce. Jako vystavovatel jsem uvítal návštěvy firem přímo u nás na stánku. B2B akce znám i z druhé strany a oceňuji možnost osobně se seznámit s firmou, neboť krátký popis nemůže vystihnout celý rozsah její činnosti,“ uvedl obchodní manažer společnosti Tomáš Mlynka.