Evropská kosmická agentura podpoří další české startupy

Brno, 8. srpna 2019 – World from Space, OctoGEO, Spacemanic a Skymaps – to jsou čtyři startupy, které doposud uspěly v uplynulých dvou výzvách programu Evropské kosmické agentury ESA BIC Brno. Úspěšné firmy spojuje touha najít způsob, jak využít kosmické technologie v běžném životě. Nyní je mohou následovat další. ESA BIC Brno totiž otevřelo další kolo výzvy, díky které mohou startupy získat na své projekty až 50 tisíc eur. Přihlášky do programu je možné podávat do 27. září.

Od roku 2003 podpořila Evropská kosmická agentura více než sedm set startupů v sedmnácti evropských zemích. Mezi nimi je celkem jednadvacet firem podpořených inkubátory v České republice. Brněnská pobočka ESA BIC vznikla před rokem a během té doby už stihla podpořit čtyři startupy. „Do roku 2021 máme v plánu do programu zapojit dalších pět firem, které kromě finanční podpory 50 000 eur získají i konzultační a poradenské služby. Pomůžeme jim i s vyhledáváním strategických partnerů i případných investorů,“ vysvětluje manažerka projektu ESA BIC Brno, Markéta Filipenská z JIC.

„Jižní Morava je pro vesmírné startupy ideální místo. Najdou tu velké množství příležitostí pro spolupráci s výzkumnými a vědeckými centry, specializovanými instituty na brněnských univerzitách nebo s etablovanými firmami i nadnárodními korporacemi,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula. Právě Jihomoravský kraj společně s ESA BIC program financuje shodnou částkou 300 tisíc eur. Operátorem sítě ESA BIC v České republice, kam brněnská pobočka patří, je agentura CzechInvest.

Jak využít satelitní data pro dobro lidstva?

Dvě ze čtyř doposud podpořených firem využívají pro svůj byznys volně dostupná data ze satelitů. Úspěšný startup World from Space Romana Bohovice a Jana Labohého poskytuje městům, regionům a firmám srozumitelné informace ze satelitních dat. Vyhodnocuje dopady nových budov na tepelný komfort ve městě, množství a distribuci zeleně nebo trendy ve znečištění ovzduší. „Pomocí satelitů sledujeme a kvantifikujeme změny lidským okem neviditelné. Pomáháme například těm, kteří potřebují průběžně znát intenzitu vysychání vegetace nebo vlhkost půdy,“ dokresluje možnosti World from Space Jan Labohý a pochvaluje si, že účast firmy v programu ESA BIC pomáhá jako reference při obchodních jednáních. „Spoluprací s ESA BIC se nemůže pyšnit každá firma,“ uzavírá Labohý.

Také druhý startup, který ESA BIC Brno podpořilo, využívá data Evropské kosmické agentury. OctoGEO pro svůj projekt MapTiler vyvinulo algoritmy pro barevné ladění satelitních snímků. V loňském roce za něj získalo dokonce „Vesmírného Oscara“ neboli cenu v soutěži Copernicus Masters. MapTiler umožnuje vytvářet bezešvé mapy a software na zpracování velkého množství dat. Experti z ESA BIC Brno pomohli firmě vylepšit interní procesy firmy a ochránit intelektuální vlastnictví.

Těsně před podpisem smlouvy stojí další dva startupy. Skymaps pomáhá prostřednictvím průzkumu země bezpilotními letouny se správným dávkováním pesticidů a živin podle individuálních potřeb rostlin. Slovenští pak Spacemanic vyvíjejí malé satelity, tzv. cubesaty, na kterých budou spolupracovat i odborníci z Hvězdárny a planetária Brno. Přelomem v rozvoji firmy bylo vypuštění první slovenské družice skCUBE, která se na oběžné dráze pohybuje od roku 2017.