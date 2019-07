NC Královo Pole prochází úpravami za 20 milionů a vítá nové nájemce

Brno, 4. července 2019 – Největší nákupní centrum na severu Brna, které je součástí portfolia CPI Property Group, prochází rekonstrukcí. Dvacetimilionová investice přinese mimo jiné rozšíření foodcourtu a nové toalety i vstupní portály. Kromě renovovaných prostor se centrum dočká také nových nájemců.

Ačkoliv zásadní úpravy nákupní centrum Královo Pole v Brně teprve čekají, již nyní se zde dokončuje rozsáhlá rekonstrukce. „Není tajemstvím, že Královo Pole plánujeme výrazně proměnit, rozšířit pronajímatelné maloobchodní plochy a vytvořit z něj jedno z nejmodernějších lifestylových center v celé republice. Vše je nyní ve fázi vizí a příprav konceptu,“ uvádí Petr Brabec, vedoucí asset managementu nákupních center v CPI Property Group.

Centrum, které letos oslaví 15 let existence, se tak zatím dočkalo jen menšího faceliftu. „I tak jsou ale tyto úpravy zásadním milníkem v historii Králova Pole. Do jeho modernizace jsme investovali přes 20 miliónů korun,“ oznamuje Aleš Navrátil, asset manažer v CPI Property Group a dodává: „První fázi máme za sebou, zákazníci se dočkali nových toalet v prvním patře, došlo k úpravě vstupních portálů do budovy a k renovaci krytého parkoviště pro více než 800 aut. Pro lepší orientaci je nově vymalováno, rozděleno do barevných zón a opatřeno novým navigačním systémem. Nyní probíhá oprava toalet v přízemí.“

Významné proměny a zvětšení se dočkal také královopolský foodcourt. Nabídka jídel se výrazně rozšířila. „Velkým trendem jsou teď zdravé a čerstvé potraviny a lokální suroviny. Naši zákazníci nejsou výjimkou, a proto jsme jim vyšli vstříc. Nově tak u nás naleznou například UGO Freshbar, nabízející ovocné a zeleninové šťávy, smoothies i malá lehká jídla z přírodních surovin. Nabídku jsme rozšířili i o foodcourtový koncept Spaghetti Parmigiano připravující pravé italské těstoviny, rizota a saláty podle originálních receptur,“ představuje gastronomické novinky ředitelka nákupního centra Jaroslava Kovárníková. Rozšíření se dočkala i oblíbená cukrárna Větrník, která měla dosud v centru jen stánek. „Nově má svou vlastní nájemní jednotku,“ upřesňuje Jaroslava Kovárníková.

Kromě větší nabídky jídel a příjemnějšího prostředí nabídne Královo Pole i nové obchodní jednotky. Nedávno mezi nájemce přibyla nová prodejna obuvi Inn, v blízké době se mohou návštěvníci těšit i na obchod s elektrospotřebiči od značky ETA. „Tím ale novinky v centru nekončí. Nabídku obchodů budeme nadále rozšiřovat, zákazníci se mají na co těšit,“ doplňuje Aleš Navrátil.