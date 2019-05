RHK Brno uspořádá setkání podnikatelů s ministryní Schillerovou

Brno, 15. května 2019 – Setkání regionálních podniků a živnostníků s ministryní financí Alenou Schillerovou chystá v květnu Business Club Regionální hospodářské komory Brno. Tématem setkání budou nejen aktivity na podporu malých a středních podniků, ale třeba i očekávané zpomalení ekonomiky či financování významných projektů na území statutárního města Brna.

Setkání s ministryní financí Alenou Schillerovou se uskuteční v pátek 24. května na půdě RHK Brno, pod níž Business Club spadá, na brněnském výstavišti. Začátek akce je plánován na 9 hodin, kromě vystoupení ministryně je v plánu i diskuse a prostor pro networking účastníků z řad regionálních živnostníků a podniků.

„Úvodní blok bude samozřejmě patřit vystoupení ministryně financí. Hovořit bude například o tom, co ministerstvo chystá pro malé a střední firmy a jak se resort připravuje na očekávané zpomalení ekonomiky. Přiblíží rovněž financování územních samosprávních celků v Brně a okolí,“ uvedl ředitel Regionální hospodářské komory Brno Čeněk Absolon.

„Na Ministerstvu financí jsme si vědomi, že základem úspěšných reforem je komunikace a spolupráce s podnikateli a jejich zástupci. Snažíme se být podnikatelům co nejblíž, naslouchat a naše opatření v co největší míře přizpůsobovat tomu, po čem podnikatelské prostředí volá. Zároveň se snažíme vysvětlit kroky, které se na první pohled mohou podnikatelské veřejnosti jevit jako ryze restriktivní, byť ve svém důsledku podnikatelskému prostředí pomáhají. Našim cílem je totiž spravedlivé podnikatelské prostředí a řádný výběr stávajících daní, případně jejich snižování. A v tom jsme za jedno. Proto si nesmírně vážím každé příležitosti k věcné diskuzi a snažím se jich využít vždy, pokud je to jen trochu možné,“ řekla k setkání ministryně financí Alena Schillerová.

Po vystoupení Aleny Schillerové bude prostor pro diskusi, následně pak pro neformální jednání firem. „Setkání tak členům RHK Brno i dalším podnikatelům z regionu nabídne unikátní možnost nahlédnout do plánů státní správy, které se jich reálně dotýkají, stejně jako v rámci následného networkingu navázat nové obchodní vztahy a upevnit ty stávající,“ dodal ředitel RHK Brno.

Vstup na akci je pro všechny zdarma, je však nutné se předem registrovat na webu Business Clubu. Přednost mají členské firmy RHKB.