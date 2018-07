Mzdy rostou, přesto v Brně a okolí chybí tisíce pracovníků

Brno, 12. července 2018 – Z průzkumu mezd personální agentury Grafton Recruitment vyplývá, že v Jihomoravském kraji chybí tisíce pracovníků. Největší hlad po lidech panuje ve výrobě, IT a podnikových službách, velké problémy jsou i s vinaři, kterých školy aktuálně produkují méně, než kolik trh potřebuje. Mzdy dle ČSU meziročně rostly o 7 %, na celé řadě pracovních pozice šlo však o nárůst dvojciferný.

„Aktuálně nabírají prakticky všechny segmenty. Co do počtu lidí vedou podnikové služby, kde aktuálně chybí dokonce tisíce pracovníků, co do složitosti náboru jsou však na špičce informační technologie, kde i přes výrazný růst mezd není snadné potřebné pracovníky získat, “ říká Kateřina Tkadlecová, vedoucí brněnské pobočky Grafton Recruitment. V podnikových službách chybí zejména pracovníci zákaznické podpory a lidé s ekonomickým vzděláním a znalostí cizích jazyků, v IT je největší poptávka po vývojářích a ve výrobě přetrvává hlad po operátorech výroby, seřizovačích, mechanicích, konstruktérech a inženýrech kvality.

I když Jihomoravský kraj sousedí s Rakouskem, nezaznamenává výrazné dojíždění pracovníků za hranice, jako je běžné například v jižních Čechách. Na vině je zejména nedostatečná infrastruktura, která dojíždění ztěžuje. A to platí i pro dojíždění v rámci kraje. „Lidé na jižní Moravě jsou ochotni dojíždět do práce zhruba o polovinu méně, než v jiných regionech ČR. Lepší dopravní spojení Brna s okolím by bylo pro trh práce velmi přínosné,“ vysvětluje Tkadlecová.

Nedostatek pracovníků v regionu zvyšuje zájem firem o zaměstnávání cizinců, především z Polska, Maďarska, Ukrajiny a Běloruska, a to jak na dělnické pozice, tak i na kvalifikované posty v podnikových službách, kde je nutná nejen znalost daného oboru, ale i schopnost hovořit cizími jazyky.

„V regionu nadále očekáváme nedostatek pracovníků ve výrobě, na technických pozicích a v IT. Firmy budou muset ještě urputněji pracovat na udržení současných zaměstnanců, a to zejména dorovnáním mzdových podmínek i benefitů a vytvořením příjemnějšího pracovního prostředí,“ říká Tkadlecová. V oblasti benefitů se projevuje snaha vycházet zaměstnancům vstříc formou práce z domova či flexibilního začátku pracovní doby.

Mezi nestandardní benefity patří například výhodně úročené půjčky, společná práce v zajímavých lokalitách, kdy se celý tým přesune například k moři či do hor a pracuje se 6 hodin denně, či dlouhodobé neplacené volno, kdy zaměstnavatel hradí zdravotní a sociální pojištění v minimální výši.

Nejvyšší mzdy v Jihomoravském kraji dosahují podle analýzy Grafton Recruitment až 200 tisíc měsíčně (ředitel výrobního závodu), což je téměř desetinásobek příjmu nejhůře placených operátorů výroby, řidičů VZV či recepčních. Zatímco pro jiné regiony ČR jsou ve srovnání s Prahou charakteristické výrazné mzdové rozdíly, Brno podmínkami hlavní město u většiny pozic dohání.