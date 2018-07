Nelineární vysílání podporuje emancipaci televizních diváků

Brno, 11. července 2018 – Co je nelineární vysílání? Odpověď se dá zjednodušeně shrnout do výzvy – dívejte se na to, co se vám líbí a kdy se vám to líbí. Funkce zpětného sledování pořadů, jak je nelineární vysílání překládáno, je další etapou vývoje televize, která začala s příchodem internetových televizí v 90. letech. Díky IPTV dostali diváci do rukou nástroj, díky němuž si mohou přizpůsobit sledování televize vlastním potřebám.

Před 90 lety byla ve Spojených státech představena první mechanická televize. Před 60 lety bylo v Československu poprvé zavedeno každodenní televizní vysílání. Před 45 lety se televizory rozzářily barvami. Všechno tohle jsou bezesporu velké milníky dějin sledování televize, v jednom ohledu však byla televizní zábava stále stejná: to, na co jste se v danou chvíli mohli dívat, nebylo ve vaší režii.

Televizní stanice nabízely pevně daný program, a pokud jste se v určenou dobu na vybraný pořad dívat nemohli, byli jste odkázáni jen na možnost, že třeba ještě někdy bude opakován. To vše se změnilo v roce 1976, kdy se na trhu objevily VHS videokazety, které běžným divákům umožnily si pořady nahrávat. Nutno podotknout, že televizní průmysl z nich nadšen nebyl, neboť panovaly obavy, že videokazety mohou tento byznys narušit. Naproti tomu diváci VHSky vřele uvítali jako možnost alespoň trochu ovlivnit, na co a kdy se budou dívat.

Konec vlády pevného programu

Nahrávání pořadů na videokazety již dnes nahradily záznamy přímo do interní paměti rekordérů, případně na externí HDD disk připojený k televizoru. Samotné sledování pozemního, kabelového či satelitního vysílání se přesto směrem k vyššímu diváckému komfortu příliš neposunulo. To změnil až nástup internetové televize neboli IPTV (televize přes internetový protokol) v 90. letech.

„Internetové vysílání nabídlo lidem možnost proměnit se z pasivních konzumentů nabízeného obsahu v ty, kdo si sám určuje, kdy a na co se bude dívat. Díky IPTV tak dnes kromě lineárního vysílání známe i vysílání nelineární, zpětné. Jeho obliba přitom sílí – aktuálně u našich uživatelů zaznamenáváme poměr lineárního sledování ku zpětnému 51 % ku 49 %,“ říká Pavel Górecki, ředitel Lepší.TV.

Zanikne lineární vysílání?

O tom, kdy a jak velkou převahu nelineární vysílání nad lineárním získá, se mezi odborníky vedou vzrušené debaty. Ty v zahraničí zesílily zejména během roku 2017, kdy se ve Velké Británii udála nemyslitelná věc: epizoda populární show pro děti a mládež Blue Peter, které je nejdéle vysílaným dětským pořadem na světě, nepřilákala k televizní obrazovce ani jednoho jediného diváka. To vedlo mnoho odborníků k prohlášení, že se blíží konec lineárního vysílání, které převálcují on-demand (na vyžádání) streamovací služby. Jiné prognózy jsou však zdrženlivější a spíše se přiklánějí k názoru, že obě formy budou nadále koexistovat vedle sebe.

„Pro diváky je totiž často důležitá možnost výběru. Málokdo se třeba na hlavní večerní zprávy bude dívat zpětně, totéž platí pro sportovní utkání či přenosy z kulturních akcí. Naopak filmy si lidé rádi dopřejí kdykoliv se jim zachce. U seriálů je to tak půl na půl. Starší generace je zvyklá dívat se na ně dle televizního programu. Je to pro ně mnohdy jistá forma pravidelného rituálu. Zato mladí jedou na vlně fenoménu takzvaného bing-watchingu – chtějí si pustit hned několik dílů pořadu v řadě a ne čekat na jednotlivé epizody,“ vysvětluje Górecki.

Volba v rukou diváka

Koncept služeb internetové televize je tak ve vývoji televizní zábavy logickou vývojovou etapou. Divákům umožňuje sledovat televizní obsah tak, jak si sami zvolí, lineárně i zpětně. Oproti běžné televizi rovněž nabízí řadu funkcí, které významně přispívají ke komfortu diváků a jejich nezávislosti na pevně daném televizním programu. Lidé si mohou zvolit zařízení, na jakém budou obsah sledovat a mají možnost využít pauzování jakýchkoliv pořadů. „V naší službě mohou například využít neomezené nahrávání i několika pořadů na různých kanálech současně“ dodává Górecki.