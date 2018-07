RegioJet otevřel novou prodejnu a moderní čekárnu na hlavním nádraží

Brno, 4. července 2018 – RegioJet v letošním roce výrazně posiluje vlakové spojení z Brna do dalších měst v České republice a do zahraničí. Tomu odpovídá i rekordně rostoucí počet cestujících, které přepravuje na trase Praha – Brno a zpět. Jen za první čtvrtletí cestovalo vlaky a autobusy RegioJet mezi Brnem a Prahou téměř tolik cestujících jako v loňském celém prvním pololetí.

V návaznosti na růst počtu spojů a cestujících ve vlacích RegioJet, které se stávají nejoblíbenějším spojením mezi Brnem a Prahou, posiluje dopravce také svoji přítomnost v Brně na hlavním nádraží. Aktuálně zde otevřel druhé prodejní místo jízdenek a čekárenskou Lounge – nejmodernější prostory pro cestující s jízdenkou na vlaky nebo autobusy RegioJet (odjíždějící z autobusového nádraží Grand). K dispozici je prodej jízdenek na všechny spoje RegioJet a RegioJet Lounge je denně otevřena od 5:30 do 20:15 hodin.

„Stáváme se postupně nejpopulárnějším dopravcem pro cesty obyvatel a návštěvníků Brna do Prahy, Vídně či Bratislavy. To mu odpovídá také budování nových čekárenských a prodejních prostor na brněnském hlavním nádraží. Již brzy nabídneme cestujícím další nové vlakové spoje RegioJet“, říká Radim Jančura, majitel společnosti.

Od začátku června rozšířil RegioJet provoz vlaků mezi Prahou, Brnem a Vídní a to tak, že nově pojedou všechny spoje každý den a to včetně neděle. Od září 2018 pak přibude nový pár spojů na trase Praha – Brno – Břeclav – Bratislava a zpět. Celkem tedy RegioJet bude denně vypravovat mezi Brnem a Prahou 10 spojů v každém směru, mezi Brnem a Bratislavou a Brnem a Vídní to pak budou na každé trase 4 spoje v každém směru.

Od změny jízdního řádu v prosinci 2018 plánuje RegioJet další novinku. Přímé vlakové spojení Brna s Českými Budějovicemi, Táborem a Českým Krumlovem. Přímý vlakový spoj pojede denně ráno z Brna přes Prahu na jih Čech a v odpoleně / večerních hodinách pak pojede vlak v opačném směru. Spojení z Brna na jih Čech přes Prahu nabídne díky rekonstruovaným koridorům srovnatelně rychlou cestu – navíc nesrovnatelně vyšší kvalitu cestování s plným servisem RegioJet než stávající trmácení se rychlíkem přes Jihlavu.