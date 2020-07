RegioJet odstartoval přímé vlakové spojení z Brna do Maďarska

Brno, 31. července 2020 – Největší středoevropský soukromý osobní železniční dopravce spustil další nové vlakové spojení, tentokrát do Maďarska. Jen za prvních deset dnů předprodeje prodal RegioJet již tisíce jízdenek z a do Maďarska a hned první den provozu se jedná o stovky cestujících, kteří novými spoji cestují do a z destinací v Maďarsku.

„Je to konec drahého cestování vlakem mezi Českou republikou, Maďarskem a Rakouskem,“ říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet.

Nové spojení je další trasou, kde RegioJet výrazně zlevnil a zatraktivnil cestování vlakem. Pro trasu Brno – Budapešť platí cena 249 Kč (9 EUR). Ceny jsou přitom stejné – bez ohledu na vyprodanost spoje a nejedná se o omezený počet akčních jízdenek.

RegioJet bude jezdit do a z Budapešti 2x denně. „Přicházíme na další trasu, abychom výrazně zlevnili cestování vlakem a nabídli nejširší rozsah služeb,“ vysvětluje Ivana Kašická, ředitelka vlakové a autobusové dopravy RegioJet a dodává: „Jdeme rozhýbat nabídku železničního spojení tam, kde cestující zatím platí stávajícím dopravcům nesmyslně drahé jízdné. Naše vlakové spoje nabídneme nově také cestujícím mezi Vídní a Budapeští, a to za ceny od 9 EUR“.