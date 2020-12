RegioJet vstoupí v roce 2021 na polský trh

Brno, 31. porosince 2020 – Největší středoevropský soukromý osobní železniční dopravce, RegioJet, spustí na jaře 2021 pravidelné spojení nočními vlaky na trase Praha – Krakow – Przemysl a zpět. Ke vstupu na polský trh získal veškerá povolení – v minulých dnech udělil souhlas s přístupem k infrastruktuře a k přidělení tras polský Úřad železniční dopravy UTK. Ve stanici Przemysl Glowny bude přímý garantovaný přestup na návazný spoj RegioJet a ukrajinského partnerského dopravce do Lvova.

Přesné datum zahájení provozu bude stanoveno v návaznosti na zrušení omezení cestování spojená s Covid 19. Předběžně se RegioJet připravuje na zahájení provozu na přelomu března a dubna 2021.

„Vstup na polský trh byl delší dobu v našich plánech. Od jara 2021 nabídneme denně v každém směru spojení Krakova, Przemysle a Lvova s Prahou, Olomoucí a dalšími městy v České republice. Cestující budou mít na palubě k dispozici plný rozsah služeb tak, jak jej znají z ostatních spojů RegioJet včetně kávy zdarma, připojení k internetu a dalších služeb“, říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet.

Vlakové spojení bude provozováno jako noční spoj s odjezdem z Prahy, Przemysle a Krakova ve večerních hodinách a s ranním příjezdem do cílových stanic. Cestující budou mít možnost výběru cestování ve spacích vozech, ale i ve vozech se sedačkami. RegioJet plánuje nabídnout největší rozsah služeb za nejlepší ceny. Jako součást jízdenky budou mít cestující zdarma rezervaci místa, kávu zdarma, balenou vodu zdarma, připojení k internetu, možnost připojení k zábavnímu portálu s nabídkou filmů, her a dalšího obsahu a další služby.

Rozšiřování nočních spojů RegioJet přichází v době, kdy evropští železniční dopravci a také Evropská unie rozsáhle diskutují nad další vizí rozvoje nočních vlakových spojů na evropském kontinentu coby lepší a ekologičtější alternativy cestování, než jsou letecká a silniční doprava. RegioJet se k této iniciativě také hlásí s tím, že určitě musí jít o společný projekt napříč všemi dopravci – státními i soukromými. Například RegioJet ročně svými nočními vlaky přepraví přibližně čtvrtmilionu cestujících a jejich počet dále poroste.

Kromě nočních spojů je RegioJet vedoucím dopravcem v dálkové denní dopravě na klíčových trasách v České republice a ve střední Evropě. Jeho vlakových spojů ročně využije přibližně 15 milionů cestujících a vlaky RegioJet jsou díky nejlepším službám za nejlepší cenu nejvíce preferovanými spoji ze strany cestujících na trasách, jako jsou Praha – Ostrava, Praha – Vídeň, Praha – Bratislava či Praha – Košice.

RegioJet aktuálně investuje do dalšího rozšiřování své flotily dálkových vlaků. Aktuálně převzal od výrobce první dvě z celkových patnácti špičkových vícesystémových lokomotiv Bombardier TRAXX MS3. Kromě nových lokomotiv RegioJet hodlá v roce 2021 výrazně investovat také do rozšiřování vozového parku. K 50 železničním vozům, které firma letos pořídila, přibude v roce 2021 dalších nejméně 70 vagonu. To bude znamenat další nárůst vozového parku až o více než jednu třetinu na 300 vozů pro denní a noční dálkové spoje.

Kromě nového nočního spojení do Polska otevře RegioJet v letní sezóně opět také noční vlakové spojení z ČR a SR do Chorvatska.