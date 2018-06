RHK přebírá od skupiny DRFG aktivity Brno Business Clubu

Brno, 5. června 2018 – Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno) navazuje na aktivity Brno Business Clubu investiční skupiny DRFG. Ten již dlouhodobě nabízí podnikatelům i veřejnosti možnost setkávat se se zajímavými osobnostmi.

Brno díky aktivitám Business Clubu navštívil v minulosti například Luca Stradivari z italské rodiny výrobců hudebních nástrojů. Na jiné akci mohli návštěvníci klubu vidět i brilianty v ceně stovek milionů korun.

Podnětná setkání chystá také nový formát Brno Business Clubu připravený RHK Brno. „Na čtvrtek 24. května jsme pozvali majitele společnosti Nethemba, slovenského etického hackera, ultraliberála, autentického nepřítele státu, jednu z nejvýraznějších figur liberlandské komunity a muže, který svým nevšedním uvažováním jde proti proudu – Pavola Luptáka,“ uvedl ředitel RHK Brno Čeněk Absolon. „Setkávat se budeme s velmi různorodými výraznými osobnostmi, na příští setkání hodlám pozvat princeznu z rodu Lichtensteinů,“ doplnil Absolon k výběru hostů.

Tématem prvního setkání je dosažení finanční svobody pomocí kryptoměn. Podle Luptáka skutečné digitální soukromí začíná při ochraně finančních transakcí. Umožňuje nezanechávat digitální stopy, vytvářet dobrovolné finanční transakce bez možnosti sledování nebo zasahování. S nástupem anonymních kryptoměn je možné poprvé v lidské historii dělat globální byznys a zůstat přitom anonymní.

Dle Luptáka lidé brzy přejdou na anonymní kryptoměny ve velkém. „EU a stát se snaží udělat centrální registr bitcoin vlastníků a kontrolovat směnu korun a eur na bitcoiny, ale v případě skutečně anonymních kryptoměn to kontrolovat nepůjde. Do pár let budeme mít také decentralizovanou aplikaci podobnou Uberu úplně na všechno,“ uvedl nedávno Lupták v jednom z rozhovorů.