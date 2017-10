Strojírenství roste, v příštím roce se ale očekává stagnace

Brno, 11. října 2017 – Strojírenský sektor v letošním roce mírně roste, pro příští rok ale lidé z oboru předpovídají zpomalení nárůstu nebo dokonce mírný pokles. Tahounem zůstává automobilový průmysl, který je stejně jako většina dalších oborů naší strojírenské výroby velmi závislý na vývozu. Proto jednu z příčin předpokládaného poklesu vidí odborníci v pravděpodobném posílení koruny. Jako mnohem závažnější se ale ukazují další důvody: především nedostatek volných pracovních sil, zvýšení platových nároků zaměstnanců a v neposlední řadě nutné investice do nových technologií – nástup tzv. Průmyslu 4.0.

„Digitalizace přinese nejen ve strojírenském průmyslu řadu výrazných změn – a nemůžeme ji zužovat pouze na robotizaci a automatizaci, které se právě v tomto oboru již výrazně uplatňují,“ konstatuje Jan Holík, šéf strategie poradenské společnosti MIBCON. „Půjde o celý komplex změn, jež bude zahrnovat také poptávkou řízený dodavatelský řetězec, analýzu velkých dat s uplatněním umělé inteligence. Pro firmy to bude znamenat investice do průzkumu nových technologií a přístupů, pokud budou chtít uspět v porovnání s vyspělou konkurencí. Velký vliv to bude mít i na pracovní trh, kde vznikne poptávka po nových profesích, ve kterých se uplatní lidská tvořivost a schopnost pružně reagovat na nové podněty.“

Jak vypadá situace ve strojírenství z pohledu počtu nabídek na pracovním portálu Profesia.cz? Mezi lety 2010 a 2013 zájem o nové pracovníky rostl, po výrazném propadu v roce 2013 došlo opět k oživení a nejvýraznější nárůst jsme zaznamenali v roce 2014 (o 50 % v meziročním porovnání). Potom poptávka po nových lidech rovnoměrně rostla, v současné době ale mírně oslabuje. Zároveň ale výrazně klesá počet zájemců o nová místa, takže nedostatek lidí narůstá.

„Nedostatek lidí brzdí růst ve strojírenské výrobě již delší dobu a nedá se počítat s tím, že automatizace a robotizace tento problém vyřeší,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz. „Chybějí lidé ve výrobě, ale i střední manažeři, tedy lidé s praktickým technickým vzděláním. Pokud se týká konkrétních oborů, na Profesia.cz máme nejvíce nabídek pro konstruktéry, montážní dělníky a nastavovače CNC strojů.“

Zajímavé je porovnání situace v České republice a na Slovensku. ČR jsme si zvykli vnímat jako automobilovou velmoc, v současné době ale nejvíce aut na osobu produkují na Slovensku – vyrábí zde korejská Kia, dále německý Volkswagen, francouzský koncern PSA a chystají se sem další velké značky. „Protože Profesia je zastoupená v obou zemích, můžeme trhy porovnávat. V současné době evidují větší počet nabídek právě naši slovenští kolegové. Protože se jedná o menší trh, výrazněji a dříve se u nich projevil i nedostatek lidí, což vedlo k vyšším mzdovým nárůstům v oboru.“

Jak to vypadá se mzdami ve strojírenství? Pokud pomineme management, nejvýše jsou hodnoceny inženýrské pozice, kde se podle portálu Platy.cz průměrné mzdy pohybují mezi 37 a 38 000 Kč. Nejnižší průměr je naopak u strojních zámečníků a montážních dělníků – mírně nad 22 000 Kč. Zajímavé je opět srovnání se Slovenskem – pokud budeme porovnávat inženýrské pozice, v roce 2014 byly v obou zemích platově poměrně vyrovnané. V letech 2015 a 2016 byly vyšší mzdy v České republice, ale platový skok mezi loňským a letošním rokem byl na Slovensku výraznější. Například průměrný slovenský servisní inženýr si v současné době vydělá 43 257 Kč (1 658 Euro), jeho český kolega 35 000 Kč. Jinak je tomu u dělnických profesí – ty jsou na tom ve strojírenství v Čechách lépe. Například český brusič bere v průměru 24 000 Kč, slovenský 21 133 Kč (810 Euro). Mzdové údaje na Platy.cz jsou uváděny včetně odměn, zde uvedené jsou mediány hodnot.