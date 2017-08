JIC pomůže Bruselu zavádět byznysovou podporu firmám z celé Evropy

Brno, 29. srpna 2017 – Jihomoravské inovačnjí centrum pomůže Evropské komisi nastavit kvalitnější podporu pro inovativní firmy. Společně s partnery vyhrál prestižní zakázku na takzvanou třetí fázi programu SME Instrument. Jedná se o program, který dává finance evropským firmám s přelomovými technologiemi. Komise tak pomáhá projektům, které mají šanci změnit trh, ale zatím jsou na začátku své cesty.

Brusel se rozhodl do roku 2020 investovat 3 miliardy eur do inovativních projektů. Čtvrtým rokem už díky tomu můžou malé a střední společnosti s potenciálně přelomovými technologiemi žádat o finance z programu SME Instrument. V Česku je zatím dostalo 9 firem, z toho brněnský Enantis dokonce dvakrát. Komise nyní chce úspěšné firmy efektivně propojit s investory, nadnárodními korporacemi i veřejnými žadateli a nastavit jejich další rozvoj, aby byly schopné své inovativní produkty dostat na trh. K dvěma již rozběhnutým fázím proto aktuálně zavádí třetí fázi programu SME Instrument. Brusel proto vyzval prostřednictvím tendru zkušené konzultační i inovační agentury, aby mu s tím pomohly. JIC v něm společně se zahraničními partnery uspěl v konkurenci dalších 13 přihlášených konzorcií složených z renomovaných organizací z celé Evropy.

„Jedním z důvodů, proč uspělo naše centrum, je, že pod jednou střechou nabízíme služby pro široké spektrum firem – od nápadů v zárodku přes škálovatelné startupy až po zavedené firmy. Takový model je v evropském prostředí agentur zaměřujících se na podporu podnikání ojedinělý,“ vysvětluje jednu z klíčových výhod ředitel JIC Petr Chládek. Kromě JIC jsou ve vítězném konsorciu ještě partneři z Německa, Velké Británie, Belgie a Švýcarska.

V následujících dvou letech vznikne komunita, která zahrne malé a střední firmy, korporace, investory i veřejné zadavatele napříč Evropou. Jedná se o minimálně čtyři tisíce subjektů, které mezi sebou propojí digitální platforma párující jednotlivé členy podle oboru i potřeb. Druhým úkolem JIC a jeho partnerů bude nastavit vzdělávací byznysovou akademii pro zapojené firmy, ve které budou nabírat znalosti pro vstup na trh a další fáze svého růstu. JIC při tom všem využije zkušenosti ze své práce s malými a středními podniky. Za čtrnáct let fungování jich jeho službami prošlo už více než dvě stě . Potřeby českých firem se tak stanou jedním z vodítek pro nastavení služeb na celoevropské úrovni.

„Je to příležitost podílet se na vybudování strukturovaného a propojeného evropského inovačního ekosystému. Komunita i akademie je zatím určená pro firmy, které uspěly v první nebo druhé fázi SME Instrumentu. Budeme ale rádi, když se v budoucnu otevřou co nejširšímu spektru firem,“ uvádí manažer týmu podpory podnikatelů Jindřich Weiss. „Řada nadnárodních evropských projektů je jednorázových, tento by ale mohl fungovat po spoustu dalších let a mít velký dopad na ekonomickou prosperitu celé unie,“ dodává.

