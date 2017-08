ZKL letos navýší celkové tržby na 1,16 miliardy korun

Brno, 2. srpna 2017 - Strojírenský koncern ZKL letos navýší svoje tržby o 8 procent na téměř 1,16 miliardy korun. Objem tržeb by měl být vyšší než v loňském roce především díky zvýšení dávek ložisek do větrných elektráren a válečkových ložisek pro železnice. Společnost zároveň pro letošní rok očekává navýšení zisku, a to na více než 27 milionů korun.

Koncern ZKL očekává v letošním roce tržby ve výši téměř 1,16 miliardy korun. Ve srovnání s loňskými údaji, které dosáhly 1,06 miliardy korun, se tak jedná o osmiprocentní nárůst. Podle generálního ředitele koncernu, Jiřího Prášila, lze hlavní příčinu tohoto odhadovaného růstu hledat ve větším množství dodávek ložisek pro elektrárny a železnice.

„Nižší zisk v roce 2016 oproti letošnímu výhledu byl způsoben zejména snížením výroby ve druhém a třetím kvartálu z důvodu potřeby snížit zásoby hotových výrobků na skladě o zhruba 80 milionů korun. V letošním roce by k podobným opatřením již nemělo dojít, letošní zisk proto odhadujeme na více než 27 milionů korun,“ uvedl Prášil.

ZKL je největším výrobcem velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. Zboží vyváží do téměř 80 zemí světa. Koncern soustředí své investice v poslední době především do projektu větrných elektráren předních evropských výrobců. Celkem plánuje do projektu investovat 114 milionů korun, z toho více než 55 milionů v letošním roce.

Ke konci června měl koncern ZKL téměř 650 zaměstnanců, jejich počet přitom z důvodů zavadění nových technologií postupně klesá. Zároveň se však díky modernizaci výroby otevírá prostor pro navyšování mezd. „Za posledních 12 měsíců jsme snížili počty zaměstnanců o zhruba 150 při mírném růstu výroby a prodeje. Zároveň jsme zvýšili mzdy zaměstnanců až o 12 % a intenzivně pracujeme na jejich stabilizaci,“ dodal Prášil.