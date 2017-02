Strojírenským firmám loni klesl export o 5 procent, letos čekají růst

Brno, 10. února 2017 - Českým strojírenským firmám vyrábějícím obráběcí a tvářecí stroje loni klesl podle odhadů Svazu strojírenské technologie export zhruba o pět procent. Celková produkce poklesla o osm procent.ÂÂ Na letošek svaz očekává mírné oživení, zhruba na úroveň historicky nejlepšího roku 2015. Předpoklad pro růst dávají zejména pozitivní zprávy z ekonomického vývoje v USA a pokračující konjunktura evropského, zejména automobilového průmyslu.

Podle ředitele Svazu strojírenské technologie Oldřicha Paclíka jsou čeští exportéři nuceni posilovat své obchodní aktivity na západních trzích, kde se ovšem může uplatnit jen vysoce konkurenceschopný produkt se zajištěným servisem. Důvodem je pokles exportu do Ruska, ale i do Číny. „V krátkodobém horizontu nelze očekávat, že budou zázračně objeveny trhy zcela nové. To je v dnešní době pokročilé globalizace už téměř nemožné. Současně je vždy snazší a levnější navazovat na dřívější obchodní kontakty než začínat někde zcela od nuly,“ uvedl Paclík.

Z evropských trhů podle něj roste například polský trh. V poslední době se zvyšuje také export tuzemských strojírenských firem do USA. „Ve srovnání s ostatními exportéry, například s Německem, Itálií nebo Rakouskem, byly v posledních letech hodnoty našeho vývozu do USA minimální. Na tento vysoce náročný trh dodávala ale v minulosti své produkty řada českých firem a je zde tudíž šance na dobré jméno českých obráběcích strojů v Americe navázat,“ upřesnil Oldřich Paclík.

Česká vláda koncem loňského roku schválila aktualizovanou Exportní strategii ČR. Jednou ze změn je způsob výběru klíčových trhů, kde se kromě teritoriálního nově počítá také s oborovým přístupem, což podle odborníků zvýší flexibilitu při vyhledávání exportních příležitostí pro české vývozce.

Jedním z důležitých nástrojů vývozu zůstává Česká exportní banka, která podporuje export především do zemí s vyšší mírou rizika. Banka se bude nyní více zaměřovat na podporu malých a středních podniků, s kterými loni uzavřela 57 obchodů za více než 328 milionů korun. „Existuje celá řada teritorií, jako jsou například Latinská Amerika, Kazachstán, Ázerbájdžán či Kuba, které pro české firmy nabízí opravdu zajímavé příležitosti,“ sdělil ředitel odboru mezinárodní vztahy a komunikace České exportní banky Petr Križan.

Příkladem čistě proexportní firmy je brněnský koncern ZKL, který se zabývá výrobou ložisek. Firma aktuálně vyváží do 74 zemí světa a má po světě zhruba 220 zákazníků. V loňském roce společnost evidovala největší obrat v Indii, roste ale i na dálném východě nebo v Jižní Americe. Kvůli Indii, která se v posledních letech stává pro ZKL klíčovou, koncern plánuje otevření nového závodu s místním partnerem, což by mělo podpořit růst obratu společnosti v dalších letech. „Snažíme se maximálně diverzifikovat náš export. Poklesy v některých zemích, jako je Čína nebo Rusko, vykrýváme růstem jinde, abychom zachovali náš obrat a využití našich výrobních kapacit,“ vysvětlil generální ředitel Jiří Prášil. Také podle něj lze očekávat v letošním roce růst tržeb i exportu.

