Žluté autobusy nově zamíří i do Pasova, Splitu, Aradu či Temešváru

Brno, 8. března 2017 - Ještě před letní sezónou se žluté autobusy RegioJet rozjedou do několika nových destinací a nově zamíří do Chorvatska a Rumunska. V průběhu dubna a května začnou spojovat Českou republiku se Splitem, Zadarem a dalšími místy na chorvatském pobřeží a s Aradem či Temešvárem v západním Rumunsku. Novinkou bude také linka z Prahy do bavorského Pasova, která zároveň nově spojí Prahu s jihočeskými městy Strakonice a Vimperk.

„Máme za sebou úspěšný rok v mezinárodní i vnitrostátní dopravě. Naše autobusy na mezinárodních linkách přepravily meziročně o více než 300 tisíc cestujících více. Chceme tempo růstu udržet také v následujícím období a rozšířit naše linky do míst, která jsou populární jak u českých tak i mezinárodních turistů či byznys cestujících. Zejména o turisticky populárním Chorvatsku jsme dlouhodobě uvažovali, ale logické je také napojení Pasova s Prahou – blízké turistické destinace, atraktivní jak pro Čechy, tak pro zahraniční návštěvníky,“ uvedla Marcela Hamříková, obchodní ředitelka autobusové dopravy RegioJet.

Praha – Strakonice – Vimperk – Pasov a zpět

Tato linka bude od druhé poloviny května denně v každém směru a kromě bavorského Pasova spojí s Prahou nově také další tři místa v Jihočeském kraji – Strakonice, Vimperk a Strážný a současně bavorské město Freyung. Linka tak osloví nejen turisty a zahraniční návštěvníky Pasova či Prahy, ale současně nabídne žlutý servis pod značkou RegioJet také ve vnitrostátní dopravě cestujícím jezdícím z Prahy zejména do Strakonic či Vimperka. Bude se jednat o rychlé přímé spojení s Prahou – jak pro ty, co dojíždějí za prací, studiem tak i pro volnočasové cestující.

Praha – Brno - Zadar – Split

Tato linka bude jezdit od konce května do září – a to 1x týdně s odjezdem v pátek z České republiky a v sobotu zpět z Chorvatska. Bude tak přesně odpovídat turnusovým výměnám českých rekreantů na chorvatském pobřeží. Právě dovolenkoví cestující jsou hlavní cílovou skupinou této nové autobusové linky. Kromě Zadaru a Splitu autobusy zastaví také v Biogradu na Moru, Šibeniku a Primoštenu.

Praha – Brno – Bratislava – Arad - Temešvár

Autobusy RegioJet poprvé zamíří do Rumunska – konkrétně do centra západní části země, do Aradu a Temešváru. Linka bude v provozu od konce dubna a bude jezdit 3 týdně v každém směru. Kromě míst v Rumunsku zastaví také v Budapešti v centru a nově také na letišti a v jihomaďarském městě Szeged.

