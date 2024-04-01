V Brně se začíná projektovat nový terminál i přestavba tratí
Brno, 13. července 2026 – Správa železnic vybrala projektanta pro etapu Černovice, která je součástí modernizace brněnského železničního uzlu. Zakázku získala společnost SAGASTA. Projekt přinese nový přestupní terminál i zvýšení kapacity. Ve veřejné soutěži se hodnotily nabídky čtyř uchazečů.
Modernizace v moravské metropoli přinese výrazné změny jak pro cestující, tak pro samotný železniční provoz. Jejím hlavním prvkem bude nový přestupní terminál Brno-Černovice, který vznikne na estakádě nad Olomouckou ulicí a nahradí současnou zastávku. Terminál bude určen pro regionální vlaky a nabídne čtyři nástupiště, bezbariérový přístup, výtahy i nové zázemí pro cestující.
„Černovice budou hrát v budoucím uspořádání brněnské železnice mnohem významnější roli než dnes. Nový terminál zlepší návaznost na městskou dopravu a zároveň pomůže zvýšit kapacitu tratí ve východní části města,“ říká generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
Přímo pod terminálem vzniknou zastávky městské hromadné dopravy, které usnadní přestupy. Návrh zároveň počítá s rezervou pro budoucí tramvajovou trať.
Projekt přinese zásadní změny také v uspořádání kolejiště. Od nového hlavního nádraží povede k Černovicím sedmikolejný úsek, který se dále rozdělí do dvou čtyřkolejných větví ve směru na Židenice a Slatinu. Součástí stavby bude i nová kolejová spojka směrem do Chrlic.
Rozsáhlá přestavba brněnského uzlu má za cíl zvýšit kapacitu a spolehlivost železniční dopravy a připravit infrastrukturu pro další rozvoj regionálních, dálkových i budoucích vysokorychlostních spojů.
Projektant připraví dokumentaci potřebnou pro získání povolení záměru a budoucí výběr zhotovitele stavby. Součástí zakázky bude také projednání projektu s dotčenými orgány, majetkoprávní příprava a následný dozor během výstavby. SASASTA projekt vypracuje za 222 225 000 korun, což je 80% nejvyšší přípustné celkové nabídkové ceny v tendru.
Zdroj a foto: Správa železnic
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