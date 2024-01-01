Příprava přestavby železničního uzlu v Brně pokročila do další fáze
Brno, 20. srpna 2025 – Správa železnic vypsala první ze souboru důležitých zakázek pro modernizaci železničního uzlu v Brně. Vítězný projekční tým připraví podklady k přestavbě trati a nádraží v oblasti Černovic. Tendry na další etapy pak budou následovat v rychlém sledu koncem léta a na podzim. Moderní a kapacitní železnice v jihomoravské metropoli, včetně nového hlavního nádraží, bude hotová ve 30. letech.
Klíčovou výzvou první etapy je přesun zastávky Brno-Černovice na železniční most přes Olomouckou ulici. Vznikne zde přestupní terminál propojující vlaky a městskou dopravu. Projektant zpracuje dokumentaci pro povolení stavby a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, její součástí je také autorský dozor při samotných pracích. Neprodleně po podpisu smlouvy s vítězem zakázky začnou podrobné geologické průzkumy a výkupy pozemků, cílem je přípravu maximálně urychlit.
Druhou zakázku Správa železnic vypíše ještě během srpna, týkat se bude příprav přestavby brněnského dolního nádraží, stanice v Horních Heršpicích a zejména výstavby nového hlavního nádraží. To vznikne v úzké koordinaci s vedením jihomoravské metropole, projekt totiž počítá s rozvojem přilehlých území a vybudováním nové městské čtvrti.
Třetí etapa, kterou odstartuje vypsání tendru na projektanta letos na podzim, přinese výstavbu technologické budovy pro páteřní sdělovací zařízení a nového datového centra Správy železnic. Při jeho plánování budou projektanti klást důraz nejen na požární ochranu, ale i na kybernetickou bezpečnost.
Poslední zakázka, s jejímž vypsáním Správa železnic počítá také během podzimu, se zaměří na přípravu přestavby tratí v oblasti Židenic. Nádraží v této části Brna se přiblíží k tramvajovým zastávkám, součástí etapy budou také přeložky inženýrských sítí, úpravy silnic nebo výstavba protihlukových opatření.
Přestavba brněnského uzlu má schválený záměr projektu, samotné stavební práce se předpokládají v letech 2028 až 2035. Po dokončení všech čtyř etap získá Brno moderní železniční infrastrukturu s vyšší kapacitou pro osobní i nákladní dopravu, připravenou pro vysokorychlostní vlaky. Obyvatelům i návštěvníkům jihomoravské metropole přinese přestavba uzlu moderní a spolehlivý dopravní systém a přispěje ke zvýšení kvality života ve městě.
Zdroj a vizualizace: SŽDC
