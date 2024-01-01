Horkovod z Dukovan do Brna míří do další etapy příprav
Brno, 28. června 2026 – Čtyři roky po podpisu memoranda mezi Teplárnami Brno a společností ČEZ vstupuje projekt horkovodu Dukovany–Brno do další etapy. Pokračuje projektování hlavní trasy i navazujících rozvodů po Brně, příprava majetkoprávního vypořádání a dalších povolovacích procesů. Současně vznikla společnost Teplárny Brno Distribuce, a.s., a projekt získal rozhodnutí o poskytnutí podpory z Modernizačního fondu ve výši 10,6 miliard korun.
Projekt Horkovod Dukovany–Brno pokračuje podle plánovaného harmonogramu. Roky 2026 a 2027 budou ve znamení projektování a získávání potřebných povolení. Následovat bude majetkoprávní příprava.
Důležitým krokem posledních měsíců bylo uzavření smlouvy se společností AFRY CZ, která zajišťuje projektovou přípravu trasy za vnější hranicí Brna. Zatímco mimo město se řeší vedení trasy a připravuje se její konkrétní umístění v koridoru včetně navazující projektové dokumentace, současně vzniká návrh budoucí distribuční sítě na území města Brna. Horkovodní větve po dokončení rozvedou teplo z Dukovan do jednotlivých částí Brna k domácnostem, firmám i veřejným budovám. Horkovod z Dukovan vytvoří podmínky pro postupné nahrazení více než 110 lokálních plynových kotelen na brněnských sídlištích.
„Horkovod z Dukovan není jen další infrastrukturní stavba. Je to projekt, který má během několika let zásadně proměnit způsob, jakým Brno vyrábí a dodává teplo. Naším cílem je postupně snížit závislost na zemním plynu, posílit energetickou bezpečnost města a zajistit pro Brňany stabilní zdroj tepla na desítky let dopředu. Právě proto považujeme přípravu projektu za jednu z klíčových priorit Tepláren Brno,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.
V roce 2027 vypíšou Teplárny Brno soutěž na zhotovitele stavby a následně zahájí výstavbu.
Transformace Tepláren Brno a vznik TB Distribuce
Součástí přípravy projektu je také transformace akciové společnosti Teplárny Brno, v rámci které dojde k oddělení distribuce od výroby a dodávek tepla, tzv. unbundling. Tento krok odpovídá standardní praxi v energetice a představuje jeden z předpokladů pro další rozvoj projektu. V dubnu letošního roku byla založena společnost Teplárny Brno Distribuce, a.s., která bude zajišťovat provoz a rozvoj distribuční soustavy a současně realizovat projekt Horkovod Dukovany – Brno.
„Transformace probíhá ve dvou etapách a zahrnuje vznik společnosti Teplárny Brno Distribuce, a.s., která bude zajišťovat provoz a rozvoj primární distribuční sítě. Dokončení tohoto procesu je plánováno k 1. říjnu 2026. Pro zákazníky se ale nic nemění, změna se týká především vnitřního nastavení společnosti a oddělení jednotlivých činností,“ říká Martin Šroubek, budoucí ředitel Teplárny Brno Distribuce.
Developeři a instituce počítají s napojením
Na připravovanou distribuční soustavu už nyní reagují i plánované rozvojové projekty ve městě. Teplárny Brno proto uzavírají memoranda o spolupráci s developery a významnými institucemi, která potvrzují rostoucí poptávku po stabilních a nízkoemisních dodávkách tepla, zejména v nově plánovaných městských čtvrtích. Horkovod se postupně stává součástí plánování dalšího rozvoje města.
Financování projektu a stabilita ceny tepla
Náklady, které v souvislosti s projektem ponesou Teplárny Brno, se aktuálně odhadují na 17,8 miliardy korun. Společnost ČEZ zároveň investuje prostředky do technologie pro odběr tepla v Dukovanech.
Základ finančního modelu tvoří dotace z Modernizačního fondu. Ministerstvo životního prostředí už vydalo rozhodnutí o poskytnutí podpory, která může dosáhnout až 10,6 miliardy korun. Zbytek pokryjí úvěry a vlastní zdroje Tepláren Brno.
Investice do horkovodu je součástí strategické proměny energetiky Brna, jejímž cílem je omezit závislost na zemním plynu a více rozložit výrobu tepla mezi několik různých zdrojů. Vývoj cen energií v posledních letech potvrdil, jak důležitá tato jejich diverzifikace je. Teplárny Brno proto dlouhodobě pracují s energetickým mixem, ve kterém budou vedle tepla z Dukovan významnou roli hrát také zařízení na energetické využití odpadu a biomasy.
„Naším cílem je postupně snížit podíl zemního plynu z dnešních přibližně 60 procent pod 10 procent. Právě kombinace více zdrojů může v budoucnu přispět k větší stabilitě cen tepla a vyšší odolnosti celé energetické soustavy,“ uvedl finanční ředitel Tepláren Brno Přemysl Měchura.
Horkovod jako součást proměny energetiky
Projekt Horkovod Dukovany–Brno je součástí širší transformace české energetiky a patří mezi nejvýznamnější infrastrukturní projekty připravované v oblasti teplárenství. Ministerstvo průmyslu a obchodu projekt považuje za zásadní krok v posílení energetické bezpečnosti, diverzifikaci zdrojů energie a efektivní využití jaderné energetiky v České republice.
„Projekt v první řadě představuje efektivní využití domácího nízkouhlíkového energetického zdroje. Tím zásadně posiluje energetickou bezpečnost a stabilitu České republiky, snižuje závislost na dovážených fosilních palivech a současně přispívá k naplňování dlouhodobých energetických a klimatických cílů státu,“ uvedl vrchní ředitel sekce jaderné energetiky a nových technologií Ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Ehler.
Dokončení stavby a zkušební provoz předpokládají Teplárny Brno v roce 2032.
Zdroj a foto: Teplárny Brno, a.s.
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