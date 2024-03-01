Brno bude i nadále podporovat vědecké talenty prostřednictvím JCMM
Brno, 25. června 2026 - Brněnští zastupitelé se na svém jednání zabývali podporou činnosti organizace JCMM. Schválili její podporu na rok 2027 a navýšení vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, a to na výši 4,3 milionu korun.
„Činnost JCMM je spojena s dlouhodobou podporou mladých lidí v kariérním a studijním úsilí. Město Brno se profiluje jako inovační a vědecké centrum, proto vnímám podporu studentů jako klíčovou. Talentovaní žáci a studenti mají díky centru příležitosti, jak se rozvíjet a následně svoji excelenci uplatňovat v našem městě,“ nastínil zastupitel pro oblast strategického rozvoje Martin Příborský.
Brno Ph.D. talent, kurzy a konzultace nebo celostátní soutěž Středoškolská odborná činnost – toto je jen malý výčet aktivit JCMM. Organizace dále podporuje výměnné pobyty i příchod odborníků a studentů ze zahraničí, talentované žáky, studenty a vědce působící v Brně a obecně se stará o osvětu přírodních věd, což má velký dopad na jejich rozvoj v Brně. Vyrovnávací platba pro příští rok bude 4,3 milionu korun.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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