Nadaní doktorandi a doktorandky převzali ocenění Brno Ph.D. Talent
Brno, 11. března 2026 - Celkem devět milionů korun si mezi sebe rozdělilo 25 doktorských studentů a studentek, kteří uspěli v 16. ročníku Brno Ph.D. Talent. Získali tak podporu na další tři roky, jež jim umožní se naplno věnovat výzkumu a zdárně ho dokončit. Slavnostní předání šeků se uskutečnilo v úterý 10. března 2026 na Nové radnici.
Soutěž Brno Ph.D. Talent probíhá každoročně a hlásí se do ní doktorští studenti i studentky přírodovědných nebo technických oborů. Letos jich o stipendium usilovalo 151, což je nejvíce v celé šestnáctileté historii. Z nich vybrala odborná komise 51 finalistů, kteří následně prezentovali své projekty. Ze druhého kola pak už vzešla pětadvacítka oceněných, již budou v příštích třech letech čerpat příspěvek ve výši 360 000 korun. Díky němu jim nic nebrání, aby se na sto procent věnovali vědecké činnosti a dále ji rozvíjeli.
Letošní vítězové jsou nejen z Česka, ale i z Brazílie, Peru nebo Číny. Jejich projekty se zabývají například využitím 3D tisku náplastí při vývoji inovativního krytí ran se složkami, jako jsou polysacharidy a přírodní antiseptika, nebo vývojem ultrarychlého rastrovacího elektronového mikroskopu. Medailonky všech oceněných najdete zde.
U slavnostního předávání šeků na Nové radnici nechyběl jako speciální host Jakub Sochor, který v soutěži uspěl před 12 lety s projektem plně automatizované dopravní analýzy. Dále pracoval ve společnostech PTC nebo Google a dnes je technologickým ředitelem firmy Innovatrics. Pozvánku obdržel i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.
„Brno se dlouhodobě profiluje jako město vědy, vzdělávání a inovací. Právě studenti a absolventi vysokých škol jsou pro další rozvoj města i celého regionu klíčoví – přinášejí nové nápady, energii i schopnost posouvat věci dopředu. Proto je důležité vytvářet podmínky, aby zde studovali, pracovali a zůstávali také po ukončení studia,“ říká zastupitelka pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.
„Na soutěži spolupracují čtyři brněnské univerzity a od roku 2009 ocenění získalo už přes tři sta mladých vědců a vědkyň. Stipendium Brno Ph.D. Talent jim pomáhá nastartovat výzkumnou kariéru a rozvíjet jejich potenciál. Je radost vidět, kolik nadaných lidí v Brně máme a jak svými nápady přispívají ke zlepšování světa kolem nás,“ vyzdvihla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Zdroj a foto: TIS MMB
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...