Brňané letos přihlásili na dvě stovky projektů do participativního rozpočtu
Brno, 25. května 2026 - Letošní ročník participativního rozpočtu je druhým nejsilnějším co do počtu podaných záměrů. Do 15. května, kdy byla uzávěrka, jich občané přihlásili 186. Věnují se budování komunit, kultuře i rozšiřování zeleně.
„Jde o druhý nejúspěšnější ročník po tom prvním v roce 2017, což dokazuje, že se participativní rozpočet mezi Brňankami a Brňany etabluje. Díky tomuto nástroji se podařilo dokončit 66 projektů a dalších 25 je aktuálně v realizaci. Těším se, co vzejde z letošní soutěže,“ řekl radní pro participaci Petr Bořecký.
Lidé letos poslali celou řadu inspirativních návrhů. Vedle těch tradičních investičních, jako jsou úpravy veřejných prostranství, výsadba nové zeleně či budování prostor pro děti a sport, se letos sešla také spousta těch takzvaných měkkých. Ty se zaměřují na komunitní aktivity, pestré kulturní programy nebo osvětové akce věnované například zdraví.
Všechny podané nápady prošly kontrolou, zda splňují oficiální Zásady. Do další fáze tak úspěšně postupuje 160 projektů, které splnily tyto formální podmínky a lidé si je mohou už teď prohlédnout v online galerii.
Proveditelnost se bude posuzovat ve spolupráci s odbory magistrátu, městskými společnostmi a městskými částmi do konce září. Finálové hlasování a následné vyhlášení projektů, které se dočkají realizace, proběhne jako každý rok v listopadu.
Stejně jako loni se počítá s investicí 35 milionů korun z rozpočtu města. Na území jedné městské části mohou být realizovány projekty maximálně za 10 milionů.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
