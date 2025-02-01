Nevyhovující křižovatka v Králově Poli se dočká přestavby
Brno, 4. března 2026 - Rekonstrukce křížení ulic Křižíkova, Kociánka a Myslínova za přibližně 120 milionů korun zvýší bezpečnost pro řidiče, chodce i cyklisty, zlepší plynulost dopravy a prodlouží životnost dopravní infrastruktury. Přibude chodník, přechod, veřejné osvětlení i zelený pás. Investiční záměr schválila Rada města Brna.
„Úpravy se dotknou dopravně i bezpečnostně problematické úrovňové křižovatky ulic Křižíkova, Kociánka a Myslínova v blízkosti napojení na silnici v ulici Sportovní vedoucí směrem na Svitavy. Stávající uspořádání neumožňuje bezpečné vedení pěších a cyklistických tras, chybí bezbariérové prvky a dochází k častým kolizním situacím. Přestavba tak přinese lepší podmínky pro všechny účastníky provozu i místní obyvatele,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Povrchy a konstrukce komunikace jsou opotřebované a neodpovídají současným technickým požadavkům.
Ulice Kociánka je prakticky jedinou přístupovou komunikací k sídlišti Sadová, které se již z většiny obydlelo. Současně ze zmíněné křižovatky vede příjezd do areálu sociálních služeb na Kociánce, jehož rozšiřování se předpokládá v nejbližším období.
„Součástí projektu za téměř 120 milionů korun včetně DPH je také přetrasování ulice Myslínova, která nově povede pod nadjezdem ulice Křižíkova a bude napojena pomocí nové rampy. V ulici Kociánka vznikne nový chodník oddělený od vozovky 3,5metrovým zeleným pásem a doplněný veřejným osvětlením. Bezpečnost chodců zvýší ochranný ostrůvek s přechodem,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
