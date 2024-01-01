Brno inovovalo mapové aplikace k udržitelným tématům
Brno, 28. ledna 2026 - Nové přehledné mapy ekologických projektů mají k dispozici Brňané a Brňanky. Město sjednotilo a modernizovalo aplikace k Ekodotacím, podpoře stromů i cirkulární ekonomice tak, aby se v nich lidé lépe orientovali a snadno našli informace, které potřebují.
Jednodušší a přehlednější. Takové jsou nové mapy, jež vznikly díky spolupráci oddělení GIS z Odboru městské informatiky a Odboru životního prostředí MMB. Tyto podklady se využívají hlavně pro informování ohledně ekologických dotací a kampaně #PripravBrno.
„Technologicky šlo u aplikací především o převod na nejnovější technologii, která umožní další dlouhodobé fungování těchto map, jejich případný rozvoj a přizpůsobení na mobilní zařízení. Došlo také ke sjednocení grafické stránky na podkladu jednotného vizuálního stylu města Brna,“ podotkl radní pro oblast informačních technologií Tomáš Aberl.
„Aplikace Ekodotace nově propojuje na jednom místě jak přehlednou mapu, tak i informační panel s vícero statistikami. Lidé si tak mohou jednotlivé projekty, kterých je díky této podpoře každoročně realizováno několik desítek, snadno zobrazit a zároveň se lépe zorientovat v programech, do nichž se mohou sami zapojit,“ sdělil náměstek primátorky Filip Chvátal.
Dále se u aplikace Podpoř svůj strom nově zvýrazňují všechny podpořené stromy, nejen ty, které obdržely vyšší částku než 500 korun. Uživatel si zároveň může filtrovat stromy podle toho, jestli už byly podpořeny, nebo podle taxonu a městské části. V cirkulární ekonomice byly pro jednotlivé kategorie vytvořeny nové symboly, aby se člověk v mapě lépe orientoval.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
