Technické muzeum si pořídilo na podlahu obří leteckou mapu Brna

Brno, 17. března 2021 - Technické muzeum v Brně si do expozice věnované letectví nechalo na podlahu nainstalovat velkou ortofotomapu města, která zabírá plochu 40 m2. Mapu zhotovila společnost TopGis na základě vlastních leteckých snímků z loňského roku. Návštěvníci expozice se budou moci podívat na skutečně detailní záběry krajského města a po novém prvku podlahy se i projít.

Letecká mapa Brna tištěná na speciální pochozí lamino přibyla do prostor muzea v Purkyňově ulici na začátku března. „Ortofotomapa s rozlišením deset centimetrů na pixel pochází z leteckého snímkování během loňského vegetačního období. Na podlaze muzea zabírá při rozměrech 765 na 444 centimetrů plochu bezmála čtyřiceti metrů čtverečních. Jedná se o unikátní zakázku, protože takto rozměrný tisk jsme ještě nikdy nedělali,“ popisuje výkonná ředitelka společnosti TopGis Drahomíra Zedníčková.

Mapa, po níž se po opětovném otevření muzea budou moci návštěvníci i projít, je instalována v expozici leteckých motorů. Podle Technického muzea v Brně má ale přesah prakticky do všech oborů, kterým se muzeum věnuje, od historie brněnských továren přes automobilismus až třeba po městskou hromadnou dopravu.

„Chtěli jsme ukázat Brno z úplně nové perspektivy. Nenechte se přitom mýlit, nejde jen o nadhled. Celá mapa je úžasným strojem času. Brno je bohaté na technické památky a mapa ukazuje nejen stávající, ale i zaniklé či zanikající objekty jako továrny, železniční vlečky či vodní stavby,“ uvádí náměstek ředitele Technického muzea v Brně Josef Večeřa.

Nápad pořídit do muzea mapu Brna z ptačího pohledu není podle něj úplně nový. Družicové snímky by ale návštěvníkům neposkytly dostatečné detaily, volba proto nakonec padla na ty letecké. „Ač mapa zabírá obrovské území, jsou na ní vidět opravdu neuvěřitelné věci. Jakmile to bude možné, přijďte se podívat. Třeba v mapě objevíte zapomenutý poklad,“ dodává Josef Večeřa.

Foto: Technické muzeum v Brně

