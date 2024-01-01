Brno-sever vysazuje cibuloviny a testuje nové druhy trav, které lépe snáší sucho
Brno, 4. listopadu 2025 – Městská část Brno-sever pokračuje v rozsáhlé péči o zeleň a přichází s novými projekty, které propojují ekologii, estetiku i výzkum. Během letošního podzimu probíhá výsadba cibulovin na patnácti veřejných místech a zároveň experimentální výsev speciálních druhů trav na Lesné.
Cibuloviny, vysazené v pásech o šířce jednoho metru v celkové délce téměř tři čtvrtě kilometru, na jaře rozkvetou a zpestří veřejné prostory po celé městské části. Výsadba byla pečlivě naplánována tak, aby se jednotlivé druhy doplňovaly a prodloužily dobu kvetení. Navíc nebylo potřeba narušit povrch trávníků, jelikož městská část použila speciální formu sázení.
Na Lesné se zároveň uskuteční experimentální výsadba stabilizační travní směsi. Bude použito nízkoúdržbové osivo s převahou úzkolistých druhů, které lépe odolávají suchu a hodí se pro kamenité nebo výslunné svahy, kde běžné trávníky neprospívají. Směs byla poskytnuta zdarma v rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou a navazuje na jarní výzkum druhové rozmanitosti travních porostů. Cílem je ověřit, jaké typy vegetace se v městském prostředí nejlépe osvědčí a přispět ke zlepšení kvality brněnských trávníků.
„Každé patro zeleně jako stromy, keře i byliny, má pro město svůj význam. Stromy ochlazují, keře chrání půdu a byliny zadržují vodu. Snažíme se, aby tato rovnováha fungovala i v našich parcích a svazích. Projekty, jako jsou cibuloviny nebo speciální travní směsi, přispívají nejen ke krásnějšímu prostředí, ale i k větší odolnosti přírody vůči změnám klimatu,“ uvedl místostarosta MČ Brno-sever Martin Glogar (KDU-ČSL).
Současně pokračuje výsadba 77 nových stromů v Čertově rokli a na Husovickém kopci, která probíhá jako náhradní výsadba za dřeviny pokácené při stavbě Velkého městského okruhu Tomkovo náměstí. Výsadbu navrhl krajinářský architekt, jenž zohlednil místní podmínky i měnící se klima.
Zdroj: MČ Brno-sever, foto: ideogram.ai
