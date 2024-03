MČ Brno-sever umožní adopci zeleně a patronství semínek

Brno, 21. března 2024 - Městská část Brno-sever se chystá zahájit inovativní projekt, který spočívá v adopci zeleně a patronství semínek. Na 21. dubna se chystá slavnostní zahájení. Tato iniciativa představuje nový způsob, jak mohou Brňané aktivně přispět k ochraně a ozelenění okolí.

Projekt nabízí Brňanům možnost převzít patronství nad semínky a podílet se na jejich péči od výsevu až po sklizeň. V dubnu můžou občané Brna-severu obdržet semínka spolu s deníkem Patrona semínek a podrobnými instrukcemi pro péči. V květnu je následně vysejí a během léta se mohou těšit na květy. Na podzim pak proběhne sklizeň nových semínek, kterou městská část společně oslaví.

„Projekt se potkává s naší iniciativou adopce silniční zeleně na Brně-severu, kterou jsme schválili od jara 2024. V rámci tohoto podporujeme zakládání nového trávníku, výsadbu letničkového, lučního nebo trvalkového záhonu, případně i nízkých a mělce kořenících keřů Pilotně jsme to zkusili pro silniční zeleň, ale pokud se osvědčí, rádi bychom tento koncept rozšířili i na větší zelené plochy a nejenom silniční,“ uvedl místostarosta MČ Brno-sever Martin Glogar (KDU-ČSL).

Pro ty, kteří nemají vlastní zahradu, je možné využít balkon nebo terasu pro umístění květináče. Místní část rovněž nabízí možnost adopce silniční zeleně, kde lze zkrášlit pás zeleně mezi chodníkem a silnicí. Za tímto účelem budou poskytnuty informace a podpora na stránkách radnice.

„Chceme dětem hravou formou ukázat kde se berou semínka, kolik fazolí získáme, když jednu zasadíme a jak to vypadá, když rostlina klíčí, roste a kvete. Proto jsme se my, zahrádkáři základní organizace Zaječí hory 1 ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně na Lesné, přihlásili do celorepublikového projektu Patron semínek, který zaštiťuje spolek Semínkovna z.s,“ informovala Zuzana Řezáčová Lukášková členka ČZS Zaječí Hora 1 a zakladatelka Zahrady 5 elementů.

Slavnostní zahájení projektu se uskuteční 21. dubna 2024 v 13:30 na Zahradě 5 elementů, kde účastníci mohou získat semínka fazole nebo afrikánů a deníky Patronů semínek. Mohou se také seznámit se základy semenaření, vyrobit si semínkovou bombu nebo se dozvědět více o adopci silniční zeleně.

Projekt realizuje Zahrada 5 elementů, Knihovna Jiřího Mahena v Brně na Lesné, základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zaječí hora 1 a spolek Semínkovna, z.s.

