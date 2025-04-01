Školka na Veslařské se rozšíří o třídu a získá i novou střechu
Brno, 24. srpna 2025 - Kapacity pro předškolní děti se rozrostou v další části města. Brněnští radní odsouhlasili zpracování investičního záměru na novou půdní vestavbu MŠ Veslařská v Pisárkách. Vzniknout tam má jedna nová třída a zároveň se opraví střecha.
Plechová střecha Mateřské školy Veslařská je dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu. „Vyžaduje minimálně nový nátěr a nevyhovuje ani z hlediska energetické úspornosti. Schválili jsme tak zpracování investičního záměru na novou půdní vestavbu, která efektivně vyřeší rozsáhlou rekonstrukci střechy i navýšení kapacity školy,“ uvedla radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová.
Plánovaná investice tak přinese objektu nejen moderní střechu, ale také novou třídu pro 24 dětí včetně šatny, toalet nebo zázemí pro pedagogické pracovníky. Konkrétně se kapacita rozšíří z nynějších 48 předškoláků až na 72. Prostory navíc budou bezbariérové díky výtahu, jímž mateřská škola disponuje od roku 2022.
MŠ Veslařská je jedním ze dvou zařízení svého druhu v Brně, která fungují v prodlouženém režimu od 6.30 do 18 hodin. O jeho služby tak často projevují zájem například rodiče pracující ve složkách integrovaného záchranného systému či v nemocničních provozech.
Odhaduje se, že investiční záměr by mohl být hotový na podzim. Z něj pak vzejde i předpokládaná částka za všechny potřebné opravy.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
