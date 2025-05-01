Na Šámalově vznikne školka pro 75 dětí a rozšíří se kapacity místní ZŠ
Brno, 25. října 2025 - Rada města Brna vybrala nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení na stavbu nové mateřské školy na ulici Šámalova 87. Podala ji společnost UNISTAV CONSTRUCTION, a. s. „V budoucnosti očekáváme velký nárůst bytové výstavby v blízkosti ulice Šámalovy. Abychom na nově příchozí obyvatele a jejich děti byli připraveni, tak již v lokalitě chystáme potřebnou infrastrukturu a vybavenost – staví se tu nová ulice, do dvou let zde vznikne i nová mateřská škola a zároveň se rozšíří kapacita stávající základní školy na ulici Kuldova,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Se samotnou stavbou začne vybraný zhotovitel po podpisu smlouvy a předání staveniště. „První práce očekáváme v listopadu letošního roku. Novou budovu za 126 777 777 korun postaví vybraná firma za dva roky. Investice bude spolufinancována Evropskou unií, a to částkou 40,5 milionu korun. Jedná se o prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, kdy byla dotace získána prostřednictvím nástroje ITI, který město Brno na úrovni Brněnské metropolitní oblasti spravuje. K tomu bych rád dodal, že dojde také k úpravě okolí nové školky – zrevitalizuje se a vysází zeleň, vznikne nové oplocení a upraví se přilehlé komunikace,“ upřesnil první náměstek primátorky René Černý.
V nové mateřské škole vzniknou 3 třídy. Každá bude mít kapacitu maximálně 25 dětí. V té samé budově budou i další 3 třídy, které využijí žáci blízké Tyršovy základní školy. Kapacity tříd pro ZŠ jsou maximálně 30 dětí.
Nová budova bude mít 1 podzemní a 3 nadzemní patra. Důležitým prvkem bude kryté podloubí z ulice, kde budou žáci čekat na zahájení výuky. Jižní stěny budou porostlé popínavou zelení.
Všechna podlaží budou propojena dvěma schodišti (každé zvlášť pro MŠ a ZŠ) a osobním výtahem. Vstupy do MŠ i ZŠ budou oddělené. Děti ze školky a ze školy se díky tomu nebudou mísit. V západní části vnitrobloku vznikne rozsáhlá plocha pro dětské hřiště pro MŠ. Nově se tu vysází 11 listnatých stromů, 184 keřů a 16 popínavek.
Investice bude spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic (ITI). Předpokládaná výše dotace činí 40 500 000 korun.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...