Brno navýší po celém městě kapacity pro předškolní děti
Brno, 23. září 2025 - Hned několik investičních záměrů, které se týkají mateřských škol, schvalovala Rada města Brna. Díky nim přibudou nové přístavby, proběhnou rekonstrukce nebo vznikne úplně nové zařízení z kontejnerových modulů. Celkově tak vzrostou kapacity pro děti v různých částech města.
Nové přístavby, jež vycházejí z investičních záměrů, získají MŠ Konopiska v Bosonohách, ZŠ a MŠ Pastviny v Komíně, MŠ Koperníkova v Židenicích nebo MŠ Jugoslávská v Černých Polích. Kapacity jednotlivých zařízení se tak zvýší až o desítky míst. Kromě toho se plánují stavební úpravy na MŠ Zengrova v Židenicích, kde vznikne třetí třída, která byla původně řešena nevyhovujícím způsobem. Kapacita budovy se takto rozšíří o 13 předškolních dětí.
Jeden z investičních záměrů se věnuje také nové mateřské škole v Králově Poli – konkrétně v lokalitě Dělostřelecká, kde se chystá rozsáhlá bytová výstavba. Proto tam vznikne zcela nová mateřská škola z prefabrikovaných kontejnerových modulů o 8–9 třídách s kuchyní a kompletním zázemím. A až bude hotová devítitřídní školka při Staňkově ulici, přestěhuje se provoz tam.
„Schválené investiční záměry nám pomohou, abychom zajistili další potřebná místa pro děti předškolního věku po celém Brně. Všechna zmiňovaná zařízení mají splňovat nejvyšší standardy a zaručí dětem i zaměstnancům moderní prostředí, kde budou pravidelně trávit čas,“ sdělila radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
