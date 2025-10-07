Techničtí géniové ze středních škol míří na své „mistrovství“ do Brna
Brno, 23. října 2025 – Pohled mladé generace na různé problémy současnosti ukáže 8. ročník dvoudenní soutěže AT&T Hackathon Junior, který proběhne 20.-21. listopadu ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Jaké inovace dokáží vymyslet nadaní středoškoláci se zájmem v technologiích, když mají zadání, časový limit a k ruce zkušené mentory z praxe?
Na dvoudenní akci plné programování, digitálních vychytávek a vymýšlení prospěšných projektů se představí až pětičlenné týmy náctiletých studentů se zájmem o obory STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Na sestavení vlastních technologických nápadů podle zadání budou mít 24 hodin.
„Soutěž začíná ve čtvrtek 20. listopadu ráno – studentům odtajníme konkrétní instrukce a od té doby jim běží čas. Za jediný den musí vymyslet a zrealizovat své technologické řešení na některou ze soutěžních výzev, týkajících se socio-společenských problémů. K dispozici mají nadstandardní technologické zázemí i profesionály z byznysu a vysokých škol. Po uplynutí 24hodinového limitu následují prezentace před porotou. Celý maraton končí druhý den vyhlášením nejlepších týmů kolem 16 hodin odpoledne. Soutěž je velmi intenzivní, přesto je skvělé sledovat, s jakým elánem do toho studenti jdou a jak ochotně své nápady mezi sebou sdílí,“ uvedl Petr Novák, Product Owner ze společnosti AT&T GNS Czech Republic, která soutěž pořádá pod hlavičkou svého charitativního programu AT&T BELIEVES.
Vynalézavé studenty po celou dobu soutěžního maratonu podporují odborní mentoři. Neustálá výměna informací a přátelská atmosféra tu běžně panuje dlouho do noci. Jde o to přijít s něčím novým, neotřelým v časovém limitu a také svůj nápad poutavě představit porotě. Důležitá je jak technologická zdatnost účastníků, tak kreativita, spolupráce a prezentační dovednosti.
S podporou města Brna a dalších partnerů realizuje celorepublikové mistrovství středoškoláků v technologických nápadech už poosmé vzdělávací organizace Junior Achievement (JA Czech).
„Během soutěže se studenti obvykle poprvé setkají se situací, kdy dostanou téměř neomezené technologické možnosti, mentoring a přitom šibeniční termín k nalezení kvalitního řešení. Zní to stresově a soutěž skutečně patří k těm náročnějším, na akci ale vždy vládne pohodové inspirativní klima, studenti si vzájemně radí, kooperují, využívají tipů přihlížejících mentorů a často se dostanou i k technologiím, se kterými dosud nepracovali. Bývá to pro ně ohromná zkušenost a někteří si už tvoří kontakty pro své budoucí profesní uplatnění,“ přiblížil Martin Smrž, ředitel JA Czech.
Z přihlášených středoškolských týmů do 8. ročníku AT&T Hackathonu Junior vybrala porota na základě registračního videa 15 účastníků soutěžního maratonu. Samotná účast, strava i nocování jsou pro studenty i jejich případný pedagogický doprovod zdarma. Učitelé budou mít navíc možnost absolvovat paralelní program ve formě akreditovaných vzdělávacích kurzů.
Foto: archiv organizátorů
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Veletrhy, konference a semináře
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31