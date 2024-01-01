V Soukenické vyroste moderní školka pro sto dětí
Brno, 15. listopadu 2025 - Prostory Mateřské školy Soukenická rozšíří nová budova se čtyřmi třídami. Návrh investičního záměru odsouhlasila Rada města Brna. „Výstavba mateřské školy pomůže řešit nedostatek míst předškolního vzdělávání v lokalitě a zatraktivní tuto část města pro mladé rodiny. Po dokončení nabídne místo až pro 100 dětí,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
„Součástí dvoupodlažního objektu se 4 třídami a 10 zaměstnanci bude i zázemí pro přípravu jídel, prostory pro vedení školy i pedagogický a nepedagogický personál. Na zahradě ve vnitrobloku bude jízdní okruh mezi stromy, který děti využijí při tréninku jízdy na koloběžkách nebo při hraní,“ uvedla radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová.
Nová školní budova posílí kapacity současné Mateřské školy Soukenická, která nyní funguje ve vnitrobloku. Vzhledem k tomu, že Rada města Brna teprve souhlasila s návrhem investičního záměru, je předčasné odhadovat časový harmonogram stavby.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
