Brno chce vybudovat na BVV novou hasičskou stanici

Brno, 30. května 2025 - Odkupem pozemků v areálu výstaviště od městských společností Veletrhy Brno a Brněnské komunikace se zabývali brněnští radní. O dalším naložení s pozemky jedná město se státem, konkrétně s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje.

„Na daném místě usiluje Hasičský záchranný sbor o vybudování nové hasičské stanice. Jednáme s nimi proto o budoucím převodu pozemků. Město by za ně získalo pozemky na Veveří, vhodné do budoucna pro bytovou výstavbu, a dále nemovitost ve Slatině. Pro město je to tedy výhodné dvojnásob, umožníme výstavbu nové hasičské zbrojnice, která bude sloužit Brňanům, a navíc město získá do svého vlastnictví kvalitní pozemky,“ popsal radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

Městským společnostem zaplatí Brno za pozemky 83 300 000 (Veletrhy Brno) a 142 780 Kč (Brněnské komunikace).

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai