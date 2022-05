Město koupí hasičům dvě požární cisterny

Brno, 27. dubna 2022 - Brněnští radní vybrali dodavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku na nákup dvou velkoobjemových cisternových automobilových stříkaček CAS 30 s příslušenstvím. Uspěla firma THT Polička, s. r. o. „Spolupráce města Brna s jihomoravskými hasiči je dlouhodobě na skvělé úrovni a kupříkladu pomoc při zvládání pandemie covid-19 je toho důkazem. Jsme tedy velmi rádi, že můžeme hasičský sbor podpořit v modernizaci cisteren,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Celková cena veřejné zakázky je 17 615 180 korun včetně DPH, hasičská auta by měla být k dispozici do 14 měsíců od podpisu smlouvy. Budou sloužit k likvidaci požárů budov, dopravních prostředků či přírodních ploch, kde je potřeba velké množství hasiva, a k dopravě vody na požářiště. Budou vybavena moderními speciálními prostředky Cobra (prostředek, který je schopen vodním paprskem s příměsí abraziva vytvořit otvor v materiálech a dále hasit otvorem požár) a One Seven (prostředek, který vytváří speciální pěnu na hašení, již lze využít nástřikem na plášť budov jako ochranu před požárem).

Zdroj: Tiskové středisko MMB