Studie: Optimální druh veřejné dopravy na Lesnou je trolejbus

Brno, 23. února 2024 - Jak bude vypadat dopravní obslužnost městské hromadné dopravy na sídlišti Lesná, bylo tématem prověřovací studie, kterou pro město zpracovávala společnost Mott MacDonald CZ. Brněnští radní se nyní seznámili s jejími výsledky a souhlasili s návrhem číslo 6, který vyzněl jako nejvýhodnější pro rozvoj i udržitelnost této části města.

„Studie nám ukázala hned šest variant a jejich kombinací řešení veřejné dopravy na Lesné. Všechny možnosti také prošly porovnáním pomocí CBA analýzy, což je metodika pro nejmíň rozporuplné hodnocení projektů ve veřejné sféře,“ nastínil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Analýza spočívá v kvantifikaci veškerých pozitivních i negativní efektů plynoucích z projektu a zdrojů vynaložených na jejich dosažení, převodu těchto nákladů a přínosů na peněžní jednotky a jejich časové agregaci.

„Z porovnání vyplynulo, že aktuálně nejvýhodnější a do budoucna nejvariabilnější je šestá varianta. Ta spočívá ve vybudování trolejbusové trati jak po Seifertově, tak po Okružní ulici na Lesné. Obsluha Soběšic by byla řešena bateriovými IMC vozidly. Zároveň budeme při budování trakčních stožárů myslet na územní rezervu, která by případně umožnila v budoucnu změnu na tramvajovou dopravu,“ doplnil Petr Kratochvíl.

Aktuálně probíhá kompletní rekonstrukce mostu přes železniční trať na Merhautově a nový most bude dostatečně kapacitní pro trolejbusovou a později i pro tramvajovou dopravu. „Po opravách mostu budeme pokračovat v zavedení trolejbusů na Lesnou. Součástí stavby bude i měnírna, která by byla důležitá i pro případné budoucí úpravy pro vedení tramvajové trati. Tímto krokem bude celá tato oblast obsluhována čistě v elektrické trakci, se kterou má brněnský dopravní podnik velké zkušenosti,“ doplnila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage