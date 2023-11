Lesná získala čtyři ocenění za obnovu zeleně

Brno, 6. listopadu 2023 - Ve středu 1. listopadu proběhlo vyhlašování celostátní a částečně i mezinárodní soutěže Adapterra Awards. Soutěže, která oceňuje projekty reagující na změnu klimatu nějakým inovativním způsobem. Do soutěže MČ Brno-sever přihlásila první tři etapy revitalizace obnovy zeleně v Čertově rokli, pod názvem Strategický plán obnovy zeleně v Čertově rokli. V rámci středečního vyhlašování byl tento projekt oceněn třikrát.

Rokle vyhrála cenu Sympatie (tedy získala největší podporu ve veřejném hlasování). Zároveň vyhrála také v kategorii zastaveného území, tedy městských projektů – oprav ulic, náměstí, parků, prostě veřejného prostoru. Tuto kategorii hodnotila odborná porota. A do třetice vyhrála i v kategorii příhraničních projektů, tedy v rámci hlasování jak pro české, tak i rakouské projekty.

Už v září byl navíc projekt revitalizace Rokle oceněn odbornou porotou jako nejúspěšnější v rámci Jihomoravského kraje.

„Opravdu si všech těchto ocenění vážíme – těžko odhadnout, co je cennější, protože odborné ocenění je nadstranické, je v tom jakési objektivní zhodnocení zrealizovaných opatření. Na druhou stranu je rekonstrukce Rokle od samého počátku realizována v dialogu s veřejností, a proto si moc vážíme toho, že veřejnost vzala za své i hlasování. Také bylo příjemné, že cena Sympatie byla pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka, který sám ocenění předával. Takže on nejen jako Brňák, ale jako zastupitel a radní na MČ v době, kdy se revitalizace připravovaly a začaly realizovat, měl blízko k našemu projektu,“ uvedl místostarosta MČ Brno-sever Martin Glogar (KDU-ČSL).

Městská část obdržela finanční odměnu 2x 50 000 Kč. Zároveň jako výraz poděkování veřejnosti za podporu uspořádala 4.11 odpoledne v Čertově rokli happening, kde všichni úspěch oslavili.

„My si nesmírně vážíme všech těchto cen: Jednak je to doklad toho, že jsou již čtyři roky realizovaná opatření v Čertově rokli počinem správným směrem. Možná jsou i unikátní, resp. inovativní. Zároveň to je závazkem, který se projevuje ve všestranné podpoře pokračovat v pracích. Výherní částku dáme zpět do opatření na adaptace a na příští rok plánujeme nejen údržbu, ale i pátou etapu. A zkušenosti nás, projekční kanceláře, ale i zapojených realizačních firem úročíme v nových lokalitách, konkrétně na Husovickém kopci,“ uzavřel Glogar.

Foto: archiv MČ Brno-sever/Adapterra Awards