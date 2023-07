Brno má nové trolejbusy, mohou jezdit i bez trolejového vedení

Brno, 13. července 2023 - Vozový park DPMB se rozrůstá o 10 nových parciálních trolejbusů Škoda 32Tr. Vozy, které umožnují samostatnou jízdu bez trolejového vedení, přijíždí v těchto dnech do vozovny v Komíně. Jeden vyšel DPMB na 11,5 milionů korun.

Parciální trolejbus je typ vozu, který je vybaven bateriemi pro samostatnou jízdu bez trolejového vedení. Plně nabité baterie umožňují dojezd minimálně 10 kilometrů. Toho DPMB využívá hlavně při výlukách či dopravních omezeních, kdy není potřeba náhradní autobusová doprava. „V první fázi pořizujeme 10 trolejbusů. Aktuálně je v Brně jeden, druhý dorazí do konce týdne. S dodávkou posledního počítáme v první polovině srpna. Do konce roku pak máme v plánu pořídit dalších 10 těchto vozů, a to za cenu 11,5 miliónu korun za kus,“ sdělil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Trolejbusy Škoda 32Tr jsou plně nízkopodlažní, klimatizované vozy vybavené informačním systémem a moderním prostorným interiérem. Nabíjení baterií probíhá za jízdy přímo z trolejového vedení a využívá se při něm i rekuperace při elektrodynamickém brzdění vozidla.

Dodávka nových vozů umožnila vyřazení těch nejstarších – vysokopodlažních. Doprava je tak zajištěna výhradně nízkopodlažními vozy.

Brněnská trolejbusová síť, jejíž délka přesahuje 54 kilometrů, patří k nejrozsáhlejším v České republice. Prvních deset parciálních trolejbusů, konkrétně vozy 26Tr, pořídil DPMB v roce 2018. Dohromady vozový park dopravce čítá přes 130 trolejbusů.

Zdroj a foto: DPMB