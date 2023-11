V Pisárkách roste největší kolejové rozvětvení v ČR

Brno, 7. listopadu 2023 - Stavba vratné tramvajové smyčky v Pisárkách postoupila do fáze pokládání kolejové harfy. Dělníci postupně napojí 15 kolejí vedoucích z vozovny na jednu centrální. Svým rozsahem se jedná v Česku o unikátní stavbu. Pokračují i práce na mostní konstrukci, kde se začnou pokládat koleje příští rok v březnu.

Před měsícem lákal Dopravní podnik města Brna zájemce do Pisárek ke sledování betonáže mostní konstrukce vratné tramvajové smyčky. Pro tuto příležitost nechal vybudovat provizorní vyhlídku u zastávky Lipová, na které se během dne vystřídalo asi pět set přihlížejících. „Těší nás, že dopravní stavby v posledních letech budí takovou pozornost. Tisíc metrů krychlových betonu, který jsme na mostovce na začátku října zpracovali, nyní zraje. Mezi tím zde probíhá předpínání příčné a podélné výztuže. Práce na mostní konstrukci by měly být hotové do března. Pak zde budeme pokládat koleje a napojovat je na stávající trať,“ vysvětlil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.

Současně začaly práce na stavbě takzvané kolejové harfy přímo v reálu pisárecké vozovny. Jedná se o postupné napojování 15 kolejí vedoucích z vozovny na jednu centrální. Ta se pak připojí na hlavní trasu na Mendlovo náměstí. „Celková délka rozvětvení je 95 metrů a je největší, jaké lze v tramvajových vozovnách v republice vidět,“ doplnil Havránek. Práce na kolejové harfě by měly být hotové do konce listopadu.

„Stavba je o to složitější, že se odehrává za provozu pisárecké vozovny. Kvůli výkopovým pracím zde máme méně odstavné plochy, což nás denně nutí k rychlým operativním řešením ve výpravě vozů. Pomáháme si například tím, že jsme deset tramvají dočasně deponovali do vozovny Medlánky. Také se urychlila likvidace vozů, které jsme vyřadili z provozu, aby zde zbytečně nezabíraly místo,“ uvedl Vítězslav Žůrek, technicko-provozní ředitel Dopravního podniku města Brna. V místě budování kolejové harfy jsou už osazené téměř všechny stožáry trakčního vedení. Jamile dojde ke zprovoznění nových kolejí, přepojí se na ně vedení.

Stavba tramvajové smyčky v uzlu Lipová navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny v Pisárkách. Smyčka umožní najíždění tramvají od Bystrce přímo do vozovny, bez nutnosti jezdit se otáčet až na Mendlovo náměstí. Provozní úspory DPMB vyčíslil na 6 miliónů korun ročně. Práce na budování vratné smyčky probíhají od začátku roku a hotové budou do konce srpna 2024. Celkové náklady činí 680 milionů korun.

Zdroj: DPMB, foto: Ingimage