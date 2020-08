Den otevřených dveří ukáže zájemcům zákulisí dvou vozoven DPMB

Brno, 18. srpna 2020 – Dopravní podnik města Brna u příležitosti výročí 120 let elektrické tramvajové dopravy a 90 let autobusové dopravy v Brně veřejnosti otevře své dvě vozovny. V průběhu soboty 22. srpna si zájemci budou moci prohlédnout v Pisárkách novou halu denního ošetření a očisty a všechny typy tramvají. Slatina nabídne přehled zástupců autobusového vozového parku a zázemí, ve kterém se o ně pečuje.

„Zájem očekáváme zejména o návštěvu nové moderní haly denního ošetření a očisty v Pisárkách, která vzbudila velký ohlas. V prostoru vedle haly vystavíme všechny typy tramvají, včetně vozu číslo 10, který před 120 lety v Brně zahajoval provoz elektrických tramvají. Ve Slatině bude největším tahákem náš nový autobus Škoda 706 RTO, který čerstvě rozšířil sbírku našich historických vozidel,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Zahájení proběhne v 11:30 před halou v Pisárkách za účasti primátorky města Brna Markéty Vaňkové, hned poté se brány obou areálů otevřou veřejnosti, která mezi nimi může korzovat až do 19. hodiny. Cestující mohou k přepravě do areálů využít speciálních linek, které v 15minutovém intervalu vyjíždí z náměstí Svobody jak do vozovny Pisárky (tramvajová linka), tak do vozovny ve Slatině (autobusová linka). Na tyto linky DPMB vypraví své retro vozy spolu s některými historickými vozy Technického muzea v Brně.

Jízdenky si lidé budou moci koupit u průvodčích. Jednorázové jízdné stojí 50 Kč, zvýhodněná jízdenka na čtyři jízdy (do obou vozoven a zpět) bude v prodeji za 150 Kč. V nabídce je i rodinná jízdenka za 300 Kč. Speciální jízdné je pak na exkluzivní koňskou tramvaj a parní lokomotivu.

Na obou akcích bude mít premiéru 20minutový dokument Drak v roušce, který mapuje situaci v brněnské MHD v průběhu jarní koronavirové pandemie. Snímek bude podnik vysílat v Pisárkách na školním oddělení a ve Slatině v administrativní budově nepřetržitě po celou dobu akce.

„Domnívám se, že se nám podařilo zachytit atmosféru počátku pandemie tak, jak jsme ji vnímali my a naši zaměstnanci i cestující. Snímek tak zůstane výpovědí o tomto nelehkém období,“ dodal Havránek.