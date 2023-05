V červnu se do rezidentního parkování přidá oblast Jílová

Brno, 3. května 2023 - Rezidentní parkování se od 5. června rozšíří do oblasti 1-24 Jílová. Zařazení oblasti do nařízení města vymezujícího oblasti placeného stání schválili brněnští radní. Jedná se o další nezbytný krok k rozšíření rezidentního parkování. Nová oblast bude patřit do návštěvnické zóny C, kde je stání regulováno v pracovní dny od 17 do 6 hodin.

„Jedná se o třetí krok rozšiřování rezidentního parkování v letošním roce. V červnu se do systému zařadí oblast 1-24 Jílová, která leží na samém okraji městské části Brno-střed. Návštěvníci se budou řídit pravidly zóny C, kde je stání regulováno ve všední dny od 17 do 6 hodin. V tomto časovém rozmezí je první hodina zdarma a následující jsou zpoplatněny částkou 20 korun za hodinu,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Pro rezidenty a abonenty platí stejná pravidla jako v jiných oblastech rezidentního parkování. Návštěvníci mohou za stání zaplatit určenou částku pomocí SMS zprávy nebo online. V zóně C totiž nejsou umístěny parkovací automaty. Bližší informace lidé najdou na webu parkovanivbrne.cz.

Nejbližší rozšíření rezidentního parkování je v plánu od 9. května, kdy se přidá oblast 1-23 Polní. Po ní následuje v červnu oblast 1-24 Jílová a dalších osm termínů rozšiřování do 6. listopadu letošního roku podle schváleného harmonogramu.

Zdroj: TIS MMB