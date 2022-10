Do finále participativního rozpočtu Dáme na vás postupuje 47 projektů

Brno, 25. října 2022 - Již tradičně se stane listopad měsícem hlasování v participativním rozpočtu Dáme na vás a občané Brna tak rozhodnou o nápadech přihlášených do tohoto ročníku. Navržené projekty byly v průběhu léta posuzovány příslušnými magistrátními odbory nebo městskými částmi a ty, které byly vyhodnoceny jako proveditelné, postupují do finále.

Do 6. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás Brňané na jaře přihlásili 109 projektů a z nich bylo obyvateli města Brna podpořeno přes osm desítek. Do konce září se k těmto projektům vyjadřovaly příslušné odbory Magistrátu města Brna a dotčené městské části. Z posuzování tak vzešlo 47 proveditelných projektů, které nyní postupují do celoměstského listopadového hlasování.

„I letos najdete mezi finálovými projekty spoustu zajímavých nápadů. Nejsou tam jen dětská a sportovní hřiště, cyklostezky, ale také programy pro onkologicky léčené ženy a děti, výsadba stromů, úpravy parků a spousta dalších. Těší mě, že obyvatelé Brna mají o participativní rozpočet takový zájem a děkuji jim za jejich aktivitu i snahu město vylepšit. Na podporu jejich iniciativy máme letos připraveno 35 milionů korun,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast participace Tomáš Koláčný.

Jeden projekt má jako maximální částku stanoveno 5 milionů korun, vítězů tedy bude minimálně sedm. Realizace se podle zásad dočkají nejpozději do 3 let.

Proveditelné projekty najdete na webových stránkách v galerii a už nyní si z nich můžete vybrat, kterým v listopadu dáte své hlasy. Hlasování bude probíhat od 1. do 30. listopadu a udělit hlasy je možné jak přes paro.damenavas.cz, tak pomocí ověřeného účtu na Brno iD. Podmínkou je trvalé bydliště v Brně a věk nad 18 let.

Zdroj: TIS MMB