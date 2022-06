Brňané letos podpořili 82 nápadů v participativním rozpočtu Dáme na vás

Brno, 7. června 2022 - Do šestého ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás přihlásili obyvatelé Brna 109 vhodných projektů, které mají zlepšit život ve městě. Poté se navrhovatelé až do konce května snažili přesvědčit Brňany, aby jejich nápady podpořili. Podařilo se to u 82 projektů v celkové hodnotě 251 milionů korun.

„Šestý ročník participativního rozpočtu brněnskou veřejnost zaujal a lidé podpořili 82 nápadů, které nyní zamíří do další etapy hodnocení projektů. Obyvatelé Brna letos přihlásili větší a propracovanější projekty, což ilustruje i jejich celková částka – 251 milionů korun. Mám radost i z faktu, že lokální podpořené projekty z Dáme na vás si našly cestu už do 24 městských částí. Nezbývá mi než poděkovat Brňanům, že se společně s námi neustále snaží hledat cestu ke zlepšování našeho města a jsou aktivní i při podpoře podaných návrhů, jelikož 32 tisíc udělených lajků není malé číslo,“ sdělil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Podpořenými projekty se do konce září budou z pohledu realizovatelnosti zabývat příslušné odbory Magistrátu města Brna a stanovisko k nim budou dávat také dotčené městské části, ve kterých jsou projekty plánovány. Nápady, které dostanou kladná stanoviska, pak zamíří do listopadového finále a budou se ucházet o hlasy Brňanů.

Zdroj: Tiskové středisko MMB