Rozšíření stezky v Maloměřicích a Obřanech zvýší komfort cyklistům i chodcům

Brno, 13. dubna 2022 - Stezka pro pěší a cyklisty kolem řeky Svitavy v Maloměřicích a Obřanech se ve svém nejužším úseku v okolí Cacovického mostu dočká rozšíření. Tento investiční záměr schválili brněnští radní na svém pravidelném jednání.

„Okolí řeky je v Maloměřicích a Obřanech velmi využívané k procházkám i projížďkám na kole. Navštěvuje ho velké množství lidí, oba břehy Svitavy představují příjemné místo k trávení volného času. Pravá strana po proudu řeky funguje jako cyklostezka nejen do blízkých Bílovic, ale je také součástí mezinárodní trasy z Vídně do Krakova a Greenways, která patří do projektu šetrné turistiky. Nyní proběhne rozšíření cesty v délce asi 150 metrů,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V tuto chvíli je stezka v daném úseku zúžena na 1,5 metru s nezpevněným povrchem. Rekonstrukce přinese rozšíření celého úseku v parametrech odpovídajících okolní cyklostezce. „Znamená to, že cesta bude nově mít šířku 3 metry a mlatový povrch, který ji zpevní, ale zároveň bude stále propustný. Toto řešení přináší dostatečný komfort cyklistům i chodcům a je blízké přírodě,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl a dodal: „V rámci úprav bude vyměněn i most přes Cacovický náhon, aby také splňoval nároky na šířku.“

Rekonstrukce by předběžně mohla začít na počátku příštího roku a potrvá osm měsíců. Orientační cena investice byla vyčíslena na 9 052 000 korun včetně DPH.

Zdroj: Tiskové středisko MMB