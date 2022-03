Kohoutovice posunou katastrální hranice s Novým Lískovcem

Brno, 28. března 2022 – Zástupci městských částí Brno-Kohoutovice a Brno-Nový Lískovec se domluvili na návrhu změny katastrální hranice mezi svými územími. Část cesty ze zastávky Lesní na Myslivnu by měla nově patřit Novému Lískovci. Změnou by se vyřešily dlouhodobé komplikace, který způsobuje neurčité rozdělení cesty a s tím spojené problémy při správě a údržbě cesty.

„Jedná se o dlouhodobý problém, který trápí obě městské části. Na hranicích nad pomníkem na zastávce těsně nad Antroposem na ulici Lesní je cesta, která vede z Nového Lískovce až na Myslivnu. Tato území je rozpůlené mezi městské části zvláštním způsobem, který činí problém při údržbě cesty,“ uvedl starosta MČ Brno-Kohoutovice Jakub Hruška (za KDU-ČSL).

Jednání o změně návrhu katastrální hranice mezi Novým Lískovcem a Kohoutovicemi, kterou je právě výše zmíněná cesta, podnítil současný stav cesty. Po velkých deštích se cesta nachází ve velmi špatném stavu a je nutné ji opravit a navrátit do původního stavu. Za současné situace by údržba náležela oběma městským částem, které by se na ni museli podílet poměrně na základě umístění cesty v jejich území.

„Domluvili jsme se se starostkou Nového Lískovce Janou Drápalovou, že jim naši část cesty převedeme, aby se o ni mohla starat pouze jedna městská část, protože se cesta de facto nachází na jejich území. Tento krok nám dává velký smysl a usnadní to práci oběma městským částem, aby správa cesty probíhala tak, jak má. Zároveň řešení přinese lidem z této oblasti opravenou a udržovanou cestu,“ upřesnil Jakub Hruška.

Návrh nové katastrální hranice vznikl po jednání, kterého se účastnili starostka Nového Lískovce Jana Drápalová, starosta Kohoutovic Jakub Hruška, zástupci Lesů města Brna, Odborů životního prostředí a majetkového a stavebního. Následně došlo ke zpracování geometrického zaměření s návrhem nové hranice. Nyní budou městské části prostřednictvím svých zastupitelstev žádat město Brno o posunutí katastrální hranice.

„Pevně věřím, že se zastupitelé na městě toto logické posunutí hranice městských částí schválí. Je na něm shoda napříč městskými částmi a paní starostka Drápalová má již připraven projekt na opravu této komunikace. Bez posunutí by byla totiž realizace velmi obtížná, stejně, jako je to s dosavadní údržbou,“ dodává starosta Hruška.