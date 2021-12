V Brně-Černovicích vznikne nový autoservis pro vozidla záchranářů

Brno, 6. prosince 2021 - Výrazné snížení finančních nákladů na servis sanitních vozidel, jejich rychlejší návrat zpět do běžného provozu a větší spolehlivost. To si slibuje kraj od moderního autoservisu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně-Černovicích. Základní kámen nové budovy, která zde vyroste do konce příštího roku, v pátek 3. prosince symbolicky poklepal hejtman Jan Grolich spolu s radními Jiřím Kasalou a Vladimírem Šmerdou.

„Naši záchranáři odvádí neskutečnou práci. Aby mohli zachraňovat životy, potřebují mít vybavení a sanitky v perfektním stavu. Proto tu za 45 milionů korun vzniká moderní odborný servis, který se bude o vozidla záchranářů starat,“ říká hejtman Jan Grolich.

„Jsme moc rádi, že nám zřizovatel pomohl tento plán zrealizovat. Stávající zázemí nám v současných provizorních podmínkách plnohodnotnou péči o vozy zajistit nedokáže. Nové garáže a autoservis umožní i provádění oprav většího rozsahu ve vlastní režii, a tím urychlí návrat nefunkčních vozidel do provozu. Uvědomme si, že se jedná o pojízdné jednotky intenzivní péče, zaslouží si, abychom se o ně co nejlépe starali. Bude to benefit jak pro naše zaměstnance, tak pro naše pacienty. Jen si dovolím vyslovit i jedno přání. Aby se nám naše garáže také brzy zaplnily novými vozy, které nám teď už citelně chybí,“ konstatuje ředitelka ZZS JMK Hana Albrechtová.

Radní pro oblast zdravotnictví Jiří Kasala přidává podrobnosti o zdrojích financování: „Z 85 procent budou výstavbu financovat zdroje Evropské unie, 10 procent zajistí kraj a zbylých 5 procent státní rozpočet. Nová budova autodílen by měla vzniknout do konce příštího roku.“ Generálním dodavatelem stavby je společnost První KEY-STAV, a.s., z Frýdku-Místku.

Půjde o nepodsklepenou železobetonovou dvoulodní halu obdélníkového půdorysu, jejíž půdorysné rozměry jsou 29,72 x 22,92 m. Rozdílná výška objektu je dána prostorovými potřebami provozu autoservisu.

Vyšší část objektu s výškou 7,22 metru bude disponovat mycím boxem pro spodní, ruční a vysokotlaké mytí vozidel, navazujícím prostorem pro mycí stůl, automaticky ovládanou čistírnou odpadních vod, skladem upotřebených a nových hořlavých kapalin a olejů, strojovnou vzduchotechniky a kompresorovou stanicí v mezipatře a pracovištěm pro servis vozidel. „Servisní dílna je navržena jednak pro diagnostiku vozidel a odstraňování zjištěných závad a dále na provádění průběžné provozní údržby vozidel. Pro tento účel bude dílna vybavena diagnostickým zařízením, včetně diagnostiky podvozku a osvětlení a autozvedáky. Všechna pracoviště dílny budou v dosahu odsávacího systému výfukových zplodin. Autoservis bude vybaven profi technologií, například regloskopem, vyvažovačkou, odvzdušňovací a doplňovací jednotkou brzdové kapaliny a podobně,“ popisuje podrobnosti krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda.

Nižší část objektu (o výšce 3,92 metru) bude obsahovat například zázemí pro personál servisu, prostor pro přezouvání pneumatik a vyvažování kol, sklad autodílů, elektra, kol a pneumatik, prostor pro administrativní zpracovávání zakázek mechanikem na počítačovém terminálu nebo strojovnu s rozdělovačem a sběračem horké vody. Případné zvětšení prostorové kapacity skladů umožní umístění regálů na pojízdné kolejnice. Zdrojem tepla bude horkovodní výměníková stanice situovaná v přilehlém objektu výjezdové základny ZZS JMK.

Zdroj: JMK