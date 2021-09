V říjnu se modré zóny rozšíří i do Žabovřesk

Brno, 12. září 2021 - Do systému rezidentního parkování se od 11. října přidají oblasti 2-04 (Haasova) a 2-05 (Záhřebská) v Žabovřeskách. Pro obě budou platit pravidla zóny C, tedy regulace jen v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Brněnští radní schválili nařízení, které představuje poslední administrativní krok k zařazení oblastí do rezidentního parkování. Nařízení navíc do oblasti placeného stání zařazuje i parkoviště v ulicích Absolonova, Svratecká a Halasovo náměstí.

„Schválená změna nařízení je posledním administrativním krokem k tomu, abychom mohli do systému rezidentního parkování zařadit dvě oblasti v Žabovřeskách tak, jak jsme už dříve schválili v harmonogramu rozšiřování oblastí placeného stání pro rok 2021. Letos se jedná už o čtvrté rozšíření, celkem jich bude pět,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rezidentní parkování začne od 11. října letošního roku platit v oblastech 2-04 (Haasova) a 2-05 (Záhřebská). „Obě budou patřit do návštěvnické zóny C, kde je možné od 6 do 17 hodin stát bezplatně pro všechny. Lidé bez rezidentního či abonentního oprávnění zde pak musí při parkování v pracovní dny mezi 17. a 6. hodinou zaplatit 20 Kč/hod, přičemž jedna hodina denně je zdarma,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. V zóně C nelze uhradit parkovné u automatu, je nutné využít parkovací aplikaci, SMS platbu nebo použít online parkovací automat.

„Vedle nových oblastí placeného stání přidává toto nařízení také nová parkoviště na Absolonově a Svratecké v Komíně a Halasově náměstí na Lesné. I na nich budou platit pravidla pro rezidentní parkování. Termín ale zatím nedokážeme přesně určit. Musíme nejprve doplnit parkovací automaty, schválit ceník a učinit další kroky. O termínu, kdy bude stání na zmíněných parkovištích regulováno, budeme občany včas informovat,“ dodal Petr Kratochvíl.

V letošním roce se budou oblasti rozšiřovat ještě jednou – 8. listopadu. V tomto termínu se systém rozšíří o oblast 3-06 (Berkova), která leží v Králově Poli.

