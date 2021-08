Brno chce snížit množství bioodpadu produkovaného ve školách

Brno, 23. srpna 2021 - Město Brno chce výrazně snížit produkovaný biologický odpad ve školách. Na realizaci vermikompostování bude pracovat Mendelova univerzita v Brně. Vermikompostování je jednoduchý biotechnologický proces, při kterém se využívají určité druhy žížalk přeměně odpadů a tvorbě využitelného produktu.

„Momentálně jsou na trhu běžně k dostání pouze vermikompostéry do domácnosti. Proto jsme se domluvili s Mendelovou univerzitou, že se pokusí vytvořit velké vermikompostéry, které by byly vhodné na zpracování bioodpadu z velkých jídelen. Pokud se to podaří, bude to další krok vpřed v nakládání s bioodpadem,“ nastínil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Projekt bude probíhat do konce roku 2022. „Předpokládaná částka na projekt je 665 500 korun, které pokryjí náklady na potřebné vybavení pro zhotovení vermikompostéru vhodného na bioodpad, náklady na materiál a související služby. Počítá se také s pořádáním přednášek či workshopů týkajících se problematiky vermikompostování a prezentace poznatků vyplývajících z výzkumu,“ dodal Petr Hladík.