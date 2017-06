Ve městě přibude 150 hnědých popelnic na bioodpad

Brno, 22. června 2017 - Městská společnost SAKO spolu se statutárním městem Brnem spouští pilotní projekt na třídění bioodpadu přímo v domech a v předzahrádkách. Jeho cílem je omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Biologický odpad je svážen na městskou kompostárnu, kde je zpracován na kompost, který je následně vracen zpět do půdy.

K ověření zájmu o třídění bioodpadu byla vybrána oblast Stránice a okolí. „Lidé měli možnost do poloviny dubna směřovat na úřad městské části Brno-střed žádost o přistavení popelnice, ve které uvedli, jak velkou nádobu potřebují a kam má být přistavena. Celkem požádalo o hnědou nádobu 162 domů, z toho 109 chtělo popelnici o objemu 240l a 53 zájemců o objemu 120l,“ přibližuje Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed.

Rozvoz hnědých nádob proběhne od pondělí 19. do pátku 23. června. Celkem tak bude rozmístěno více než 150 hnědých popelnic. Zájemcům o třídění odpadu byl předem rozeslán harmonogram rozvozu spolu s kontakty na dispečink a mistra svozu. Při distribuci hnědých odpadových nádob zároveň lidé dostanou do schránek leták s informací, co do nich mohou odkládat a co do nich naopak nepatří.

„Průběžně budeme vyhodnocovat zaplněnost černých popelnic na směsný odpad v lokalitě. Očekáváme, že se potvrdí zkušenost z jiných měst, že díky pohodlnějšímu třídění papíru, plastu a bioodpadu, se sníží množství zbytkového odpadu natolik, že bude možné dojít k úpravě frekvence jeho svozu a tím k výraznému snížení nákladů města. Pokud se na základě dat prokáže tento trend, budeme hnědé nádoby distribuovat i do dalších částí města,“ uvedl Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.

V současnosti mají Brňané možnost třídit biologicky rozložitelný odpad na všech 37 sběrných střediscích. Nad rámec systému sběru odpadu město nabízí občanům pořízení kompostéru k vlastní nemovitosti za poloviční pořizovací cenu v rámci projektu Miniwaste. Této možnosti dosud využilo více než 1000 občanů.

Třídění a následné kompostování biologicky rozložitelného odpadu, ať už doma na vlastních zahrádkách, nebo do hnědých popelnic má smysl právě v hospodaření a koloběhu organické půdní hmoty, která má zásadní dopad na úrodnost půdy a její schopnost udržet vláhu.